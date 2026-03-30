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達發科領先全球將 prplOS 光纖寬頻晶片成功商轉

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發科領先全球將 prplOS 光纖寬頻晶片成功商轉。圖／達發提供
達發科領先全球將 prplOS 光纖寬頻晶片成功商轉。圖／達發提供

聯發科子公司達發科技（6526）經三年與運營商客戶打磨共同努力，已於 2025 年率先全球，將旗下兩款晶片平台之 prplOS 開源系統成功落地商轉，成為全球第一個同時具備商轉落地 OpenWrt、RDK-B 及 prplOS 三大開源系統技術能力之光纖寬頻晶片平台業者。

有鑑於網路運營商開源系統需求持續提升，達發科2026年將再導入 prplOS 於四款既有之光纖寬頻網路晶片平台，助網路運營業者介接更加廣泛的應用生態系。此外，全球大型電信運營商軟體公司 SoftAtHome 也為達發於開源生態系所做的前瞻性努力表達高度支持與肯定。

達發光纖寬頻網路平台通過prplOS三大技術考驗：符合 LL API標準、通過電信運營商等級互通性測試、符合歐洲資安法規，並大幅縮短導入時程。

達發表示，開源prplOS的標準有嚴格的要求，技術面的投入包含三大面向，包括SoC須符合 Low-Level API (LL API) 標準；電信級運營商級互通性：須通過電信運營商嚴謹、嚴格，且至少長達 6 個月的互通性測試；資安合規：須具備符合歐洲資安法案的承諾。

達發科技執行副總經理暨發言人謝孟翰表示：「20 年來，我們陪伴全球運營商走過每一代寬頻技術升級，深刻理解全球運營商在推動新技術時的痛點與阻力。達發科技團隊透過不斷虛心地理解並回應客戶的需求，以提供最佳工程支持為核心的工程文化，持續提升 SoC 平台於 OpenWrt、RDK-B 以及 prplOS 三大開源系統的軟體成熟度，給客戶最大的選擇彈性與支持，幫助客戶加速服務商轉落地，也期待與更多生態系統夥伴們共同努力，促進光纖網路服務的普及。」

SoftAtHome 行銷副總裁 Arnaud Bensaid 表示：「SoftAtHome 看重達發科技作為值得信賴的晶片合作夥伴的價值。他們穩定的平台幫助我們在 prplOS 上進行創新，而我們 2025 年協助法國電信約旦子網（Orange Jordan）推出的全球首批基於完整 prplOS 架構的家用光纖寬頻服務，更證明了此合作能為客戶帶來真正的商業價值。我們相信達發科技的努力將降低創新的門檻，培育出更具活力的光纖寬頻生態系。」

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