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達發成為全球首家同時具商轉三大開源系統的光纖寬頻晶片業者

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
達發董事長謝清江。聯合報系資料照
達發董事長謝清江。聯合報系資料照

聯發科（2454）旗下達發（6526） 於今日宣布，該公司成為全球第一個同時具備商轉三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

目前全球光纖寬頻市場主要採用三大開源作業系統，包括OpenWrt、RDK-B及prplOS。其中，prplOS針對電信營運商提供一套統一的電信級標準，使其可廣泛並快速地介接多元應用，不僅縮短新服務的開發週期，也讓營運商能保持敏捷。

達發表示，經過3年與營運商客戶共同努力，已將旗下2款晶片平台的prplOS開源系統成功付諸商轉，成為全球第一個同時具備商轉OpenWrt、RDK-B及prplOS等三大開源系統技術能力的光纖寬頻晶片平台業者。

有鑑於網路營運商開源系統需求持續提升，達發今年將導入prplOS於4款既有光纖寬頻網路晶片平台，協助網路營運商介接更加廣泛的應用生態系。

達發指出，開源prplOS的標準有嚴格要求，技術面投入包含三大面向，一是系統單晶片必須符合Low-Level API （LL API） 標準；二是必須通過電信營運商嚴謹、嚴格，且至少長達6個月的互通性測試；三是資安合規方面，要具備符合歐洲資安法案的承諾。達發投入超過3年時間，將該技術的三大面向逐一克服並推進，將導入該開放架構的技術門檻與時間，從平均18至24 個月的整合周期，縮短為6至9個月，固網寬頻業者得以大幅降低導入成本。

達發去年旗下兩個GPON SoC平台已通過開源prplOS認證，並已完成數家營運商的商用運轉，2026年將再新增三個10G-PON平台、一個GPON SoC平台加入開源prplOS商轉，以提供全球光纖寬頻網路業者開放多元的選擇。

平台 作業系統 聯發科 晶片

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