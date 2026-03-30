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聯發科蔡力行將於COMPUTEX開講 6月3日上午登場

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行。聯合報系資料照
聯發科副董事長暨執行長蔡力行。聯合報系資料照

COMPUTEX主辦單位外貿協會於今日宣布，聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行應邀於COMPUTEX 2026上發表主題演講，此演講將於6月3日上午登場。

貿協指出，聯發科位於AI世代關鍵轉折點的最前線。此次登台，蔡力行將暢談聯發科如何從百萬瓩等級的大規模資料中心到日常使用的智慧邊緣裝置，全面加速AI的未來發展。此外，也將深入剖析下一波AI演進浪潮，並說明聯發科領先業界的創新技術，不僅促進AI普及化，更致力於實現讓每個人享有智慧連網生活的願景。

同時，貿協提到，蔡力行以深厚的半導體與科技產業的領導經驗，帶領聯發科鞏固其全球半導體技術領導地位，持續驅動市場領先的創新發展，也讓聯發科以先進晶片解決方案創新者角色，穩居全球行動晶片的市場龍頭，更於邊緣到雲端等新興事業發展上取得顯著進展。蔡力行將深入剖析聯發科的策略願景，以及將形塑未來十年的突破性關鍵技術。

聯發科 蔡力行

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