友達頂尖Micro LED點亮Touch Taiwan 透見顯示新鏈結

AI的落地與實現，將透過顯示介面釋放，而Micro LED成為支撐AI進入實體世界的關鍵顯示引擎。全球顯示科技領導廠商友達（2409）光電將於4月8日至10日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2026智慧顯示展覽會，以「映現世界透見未來 Reveal the World. Reveal the Future.」為主題，率領集團公司與合作夥伴，領銜Micro LED顯示技術為核心堡壘，展現量產成熟度與跨域落地戰力，並在實體AI世代來臨之際，接軌AI賦能顯示介面與互動體驗所帶來的無限可能，透見多元領域創新應用與未來商機。

透明拼接場域級陣列友達「Micro LED晶透之森」照亮全場

顯示介面是AI進入實體世界的關鍵接口。友達以Micro LED顯示技術作為先進顯示布局的核心引擎，將在展覽現場以多層次透明Micro LED模組為基底，搭建出高達5米、驚艷奪目的透明Micro LED展演舞台，結合旗下子公司元豐新科技的P1.25小間距顯示解決方案，並運用場域級的拼接陣列設計，營造穿透、層疊、延展的視覺景深，構築出可放大、可延伸且長時間穩定運作的「Micro LED晶透之森」沉浸式體驗，點燃Micro LED從技術領先邁向量產成熟與場域部署的編隊實力。

Micro LED量產火力全開跨零售、生活、交通擴大落地版圖

友達加速Micro LED量產節奏並累積具代表性的市場驗證成果，延伸Micro LED透明化、可撓式與極致畫質等特性，聚焦於零售、智慧生活與交通三大日常場景，結合AI導入多元應用，開創虛實融合的落地軌跡與互動新應用，讓顯示科技更自然地融入空間動線與使用者體驗。

在零售與智慧生活場域，友達發揮Micro LED高亮透明、廣色域、可拼接的優勢，透過54吋甜點/展示櫃將商品陳列與品牌訊息同框呈現，讓資訊無縫融入情境氛圍；同時以42吋互動點餐翻譯機把跨語言溝通與點餐流程整合到第一線服務接觸點，提升門市接待效率與體驗一致性。延伸到生活娛樂場景，友達展出64吋賽事AR互動顯示智慧方案，以即時資訊疊加與互動內容呈現，創造更多沉浸感與參與感，開啟行銷創新與商機；並以30吋AR互動精品櫃提升高端商品的展示手法，讓導購、互動與內容參與，自然和諧地發生於同一個使用情境中，優化消費者體驗感受。

在交通情境，友達主打「不佔空間、隨需顯示」訴求，以獨步全球的Micro LED顯示技術研發出可彈性收捲與拉展的Micro LED全捲式娛樂顯示器，其具備超薄、高亮度、廣色域、高對比與低反射等特性，在有限空間中可收納、需要時展開即用，讓大尺寸顯示不再受制於固定顯示形態，廣泛適用於移動載具的娛樂顯示、可收納螢幕與智慧空間整合顯示等應用方向，兼顧沉浸畫質與耐用性需求。此外，16.1吋捷運車廂門雙面顯示器可同時於列車內外呈現不同資訊，並在保留通透視線的前提下融入動線，提升旅運場域導引與資訊效率。

高刷新與低功耗技術雙軸進擊推升AI終端裝置互動性與續航力

面對AI應用帶動運算負載與顯示需求同步攀升，資料呈現與互動流暢度已成為AI終端體驗的關鍵。友達以高解析、高刷新率顯示方案支援內容創作、視覺化與沉浸娛樂等高效使用情境，並透過超低功耗顯示策略回應行動裝置與長時間使用需求，讓AI應用在高品質畫面下，仍能兼顧效能與續航。

友達開發全球首款24吋FHD 800Hz超高刷新率電競顯示器，以及可切換雙模式的32吋4K 360Hz與 27吋5K 180Hz高解析顯示器，滿足高速畫面更新與低延遲互動需求；同時推出全球首款(*)LTPS 16吋QHD 1Hz省電筆電面板與16吋FHD iTP TDDI節能觸控筆電面板，搭載獨家ECO+ LTPS技術，在長時顯示下有效降低能耗，為終端裝置帶來穩定且持久的使用體驗。其中，QHD 1Hz面板亦支援165Hz超高刷新率，在節能與流暢電競體驗之間取得最佳平衡。

AI驅動顯示、運算與車聯打造更安全且直覺的智慧移動體驗

延伸到移動場域，友達旗下子公司友達智慧移動將顯示人機介面、車用運算與智慧車聯三軸整合，以AI驅動座艙體驗革新。在顯示人機介面部分，將展示專為車用中控台設計的Chroma Console高階顯示器，具備超高色彩飽和度，符合高規車種客製化的使用者介面需求及安全警示功能。為了讓資訊呈現更流暢，友達智慧移動以DriverAware HUD與Horizon Intelligent Dash為車艙前座的駕乘者帶來直覺兼具安全的資訊呈現與使用互動性；再延續「隨需顯示」理念，開發CrystalSense Console讓功能介面在需要時才出現，並結合觸覺回饋降低干擾、提升操作信心。

從軟體到AI定義車輛的持續推進，友達智慧移動在車用運算關鍵卡位，透過CabConnect Domain Controller（CDC）的模組化架構支援多顯示與AI功能協作；在智慧車聯上領先全球，首創玻璃基板衛星天線SatGlass Antenna，實現V2X即時控制與OTA遠端更新，讓座艙互動可持續進化，實現更安全、更直覺的移動體驗。

展覽期間，友達亦將參與多場專業研討會，分享顯示科技的多元應用趨勢。其中，4月8日將由友達光電技術長廖唯倫以「顯示跨域創新驅動AI新時代」為題發表專題演說；友達光電顯示產品研發總部副總經理吳仰恩分享微發光二極體共封裝光通訊的方向及應用；4月9日由友達光電創新研發總部副總經理林雨潔探討Micro LED技術與應用觀點。歡迎蒞臨Touch Taiwan 2026，透過展覽與論壇雙向交流，看見友達多元顯示應用的下一條成長曲線。

友達以 Micro LED 高亮度、廣色域與透明顯示優勢，打造 54 吋甜點／展示櫃，結合AI導入多元應用，將商品陳列與品牌資訊同框呈現，讓數位內容自然融入零售與智慧生活場域，提升展示互動與體驗價值。友達/提供

友達 16.1 吋捷運車廂門雙面顯示器可同時對車廂內外呈現不同資訊，在保留通透視線的前提下融入動線設計，提升旅運場域的導引效率與資訊傳遞品質。友達/提供