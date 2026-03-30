人資用 AI 篩選履歷恐踩雷 104示警：誤觸法規最高可罰1,500萬

企業招募導入AI自動化，卻可能誤觸地雷。104人力銀行30日示警，企業若未經求職者同意，擅自將包含完整個資的履歷上傳至ChatGPT等第三方AI平台進行篩選，恐觸犯《個人資料保護法》，最高可面臨1,500萬元的行政罰鍰。

隨著生成式AI技術普及，不少人資（HR）嘗試利用大型語言模型（LLM）分析大量履歷，104人力銀行人資長江錦樺指出，履歷表中的姓名、聯絡方式及學經歷均屬受保護個資，企業蒐集資料的法律依據通常是為了「招募甄選」之特定目的。一旦將資料提供給雲端AI工具，且該平台條款包含「將輸入內容用於模型訓練」，便極可能被判定為「特定目的外利用」，構成違法行為。

個資外洩風險與境外傳輸也是潛在威脅。江錦樺表示，勞動部已公告禁止人力仲介業將個資傳輸至大陸地區，若企業使用的AI服務商將數據存儲於法規保護不力之國家，且未在告知事項中明確列出「傳輸區域」，同樣屬於違法。此外，若履歷中含有病史或法律糾紛等敏感個資，一旦AI平台發生外洩，企業因未盡安全維護義務，將面臨15萬元以上、1,500萬元以下的重罰。

AI演算法隱藏的「自動化偏見」則可能引發就業歧視爭議。江錦樺引用國外案例指出，曾有電商巨頭因AI訓練資料偏差，導致系統對含女性詞彙的履歷扣分。依據台灣《就業服務法》第5條規定，雇主不得對求職者有性別、年齡或身心障礙等18項因素之歧視。2025年三讀通過的《人工智慧基本法》更將招募決策歸類為「高風險AI應用」，要求企業必須具備透明度、人為可控性及公平性，強調AI不能成為最終決策者，必須保有「人類自主」的監督機制。

除了公法責任，企業還需面對契約違約風險。104人力銀行強調，其會員規約明確禁止企業將人才查詢系統的帳號密碼提供予第三方使用，或將履歷進行特定目的外利用。若因不當使用導致人力銀行商譽受損或面臨調查，企業須負擔全額賠償責任，建議企業應選擇具備國際認證且合規的工具。