PCB股H股掛牌正當紅 勝宏將赴香港掛牌跟進滬電

PCB股H股掛牌正當紅，勝宏科技將赴香港掛牌，成為楠梓電（2316）轉投資的滬電之後又一家企業掛牌，台廠欣興（3037）也預計後續將申請掛牌。

據港交所3月29日資訊勝宏科技通過港交所主板上市聆訊，這意味已完成上市前的全部審核流程，只待啟動招股、掛牌上市。摩根大通（JPM）、中信建投國際、廣發證券為聯合保薦人。

載板龍頭欣興董事會去年也已通過蘇州群策科技公司擬於香港聯合交易所主板申請上市案，並預計將提交2026年股東會討論。

欣興先前公司說明，蘇州群策上市後，可藉助香港聯交所的國際化資金平台所提供的多元化籌資管道募集資金，強化公司集團財務結構，提升集團財務調度的靈活性，並加速公司集團在全球及中國大陸之發展，可有效提升企業知名度，藉此吸引優秀人才，提高員工向心力；除增強蘇州群策自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益，並為股東追求最大利益。

欣興先前提到，公司預計未來仍將維持透過第三地區子公司Hemingway Int’l Limited、UMTC Holdings Limited、UniWonderful Holdings Limited及UniBest Holding Limited暨其等子公司間接持有蘇州群策股權，對蘇州群策及其子公司仍具有控制力。