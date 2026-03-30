華碩商用電腦2025在台市占稱冠 展現長年深耕商用市場的領先地位

華碩（2357）商用電腦2025年度台灣市占再創佳績。據市調機構IDC最新報告，華碩商用電腦迄今已榮獲19次台灣市占第一，2025年，商用筆電以32.2%市占率，連續22年蟬聯年度冠軍；商用桌機亦以40.1%的市占率領先全台。亮眼成績展現華碩長年深耕商用市場的領先地位，為企業推進AI效率的最佳解方。

針對企業對高效AI運算與資訊安全的雙重需求，華碩打造全新戰力 ASUS ExpertBook P5 G2 (PM5406)，以「AI 進化．領航高效」為核心定位，最高搭載AMD Ryzen AI 9 HX處理器、55 TOPS NPU運算能力，並支援最高96GB記憶體、3 TB PCIe 4.0雙SSD，滿足大型專案與高容量資料存取，為企業提供更從容的工作節奏與決策效率。

在 AI 應用與資安層面，ASUS ExpertBook P5 G2 搭載華碩獨家 AI ExpertMeet，支援會議即時轉錄與重點摘要，並具備即時翻譯功能，可於地端運行，提升資料安全與工作效率；結合 Microsoft Copilot AI助手，大幅優化工作流程。ASUS ExpertBook P5 G2也內建多層資安防護架構，開機即建立完整防線，並支援FIDO2生物辨識登入、dTPM 2.0安全晶片、實體攝影防窺閘與長達五年BIOS 及驅動程式的更新支援機制，從登入、資料保護到長期維運層層把關，讓企業安心前行。

全新ASUS ExpertBook P5 G2符合MIL-STD 810H美國軍規測試，強化結構設計，有效降低外出或移動辦公時的受損風險；同時配備最大70Wh電池容量，確保長時間穩定運作。另可選配 OLED螢幕，以清晰細膩的視覺表現，兼顧行動辦公與專業顯示使用，亦提供16吋大螢幕版本 (PM5606) 可選擇。