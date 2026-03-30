搶吃印度紅利！宏碁、宏碁智新、安圖斯2026年業績定高標

宏碁（2353）正加大金磚四國中在印度的業務發展力道，除電腦、消費電子及家電，如今也擴張到AI伺服器版圖，旗下小金虎在印度均設下高業績目標。

生活家電品牌宏碁智新在印度正積極擴張業務，除2024年推出智慧手機，2025年推智慧電視，2026年更首度跨入家用空調，印度成首發國，比台灣早三周開賣家用空調，看好印度經濟成長空間，宏碁智新更定下2026年印度市場100%成長目標，全球業績也受此帶動目標翻倍成長。

宏碁智新總經理高國書表示，公司對今年印度市場的成長抱持「非常非常樂觀」的態度，預期絕對能達成雙位數以上的成長，印度也是宏碁智新第一個海外親自設立分公司並導入當地製造的市場，他表示，因為印度市場潛力龐大，且因貿易壁壘與高關稅特性，讓有志在印度發展業者都必須在當地組裝。

宏碁智新2024年切入印度市場，透過網路與實體通路銷售雙策略，逐步建立市場品牌知名度，一年來更已建立完整線下通路，高國書表示，2025年電視銷售一年，市占率現在已經超越8%，外電則指出宏碁印度累計已銷售10萬台電視，空調開賣以來市場反饋相當好，現在每天都精準掌握通實際銷售數據，對於預測及建立供應存量有很大幫助。

印度家電市場正起飛，宏碁智新已經讓大型家電在印度製造，小型家電如風扇及空氣清淨機、吸塵器則以進口為主，未來將分階段落地生產。其次，增加品類及擴張非都市通路，靠三策略擴張業務版圖，宏碁智新目標是2026年印度市場業績翻倍，2027年也同樣目標再翻倍。

宏碁智新能快速在3年內從新品牌切入印度市場，當地主管認為主要是品牌蘊含Acer元素，透過跟母品牌連結，保留宏碁核心價值，與對手有不同的先進優勢，加上定位走親民價格路線，期望以科技品牌切入戰場。

宏碁智新將於4月轉上櫃，該品牌以生活家電為主，鎖定亞太市場通路經營，董事長侯知遠表示，亞太市場年輕人口多，新品牌接受度高，今年揮軍家用空調市場會優先鎖定5國業務經營，除台灣跟印度，第二波會發展菲律賓、泰國、印尼。

印度經濟成長率驚人，2025年PC市場年增10.2%，已是全球成長率最快的市場之一，企業IT需求跟AI PC接受度高，宏碁智新董事長侯知遠也兼任安圖斯董座，今年安圖斯也揮軍印度，為強化AI伺服器已成立印度子公司定下2027年3千台以上目標。

安圖斯也正積極瞄準印度AI伺服器是廠商機，3月總經理李占傑飛到印度與當地AI解決方案平台Arinox商合作，提供當地私有AI平台方案，搶吃企業與政府主權AI商機，安圖斯也宣布AI伺服器BrainSphere R300 AI伺服器已經在印度製造，當地年產能5,000台，目標2027年將銷售3,000～3,500台左右電腦。

安圖斯5年前分拆獨立，目前在印度也已有子公司，AI伺服器在地產能主要是透過EMS夥伴合作，不過，由於伺服器中GPU跟CPU單價過高，即便在地組裝也很難滿足印度製造要求51%價值來自在地化生產的法規要求。

宏碁在印度市場是前三大消費電腦品牌，該公司除在印度有自有產線生產桌上電腦，近期也宣布與Plumage Solutions合作，開拓一家新的筆電製造據點，年產能30萬台，以配合當地政府PLI電腦生產獎勵計畫的政策，印度總經理Harish Kohli目標是拉高印度消費電腦市場占有率，從現在15%拉高至20%。

目前印度一年電腦市場規模僅1,500萬台，滲透率僅10%，還有很高的成長空間。