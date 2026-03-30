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ASIC 新賽道 照亮光通訊

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

ASIC伺服器市場百花齊放，亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等雲端服務大廠（CSP）都開發自研AI晶片算力架構，連帶使伺服器水平擴充（Scale out）市場需求成長，博通、Marvell等網通晶片大廠加入超級乙太網聯盟（UEC）並推出對應新產品，光通訊產業帶來新一波商機。

各大CSP大廠今年將開始進入ASIC伺服器大規模部署階段，運算速度持續增強，並同時相容其他架構平台，為能彼此資料轉移，資料傳輸規格升級，CSP大廠對抗輝達稱霸的InfiniBand相關技術，非輝達供應鏈先前籌組的超級乙太網聯盟，現在也加入戰局。

法人指出，CSP大廠為因應自研ASIC伺服器的網通規格升級商機，制定符合超級乙太網規格的交換器、網卡等產品規格，博通、Marvell等網通晶片大廠今年將推出符合聯盟規範的800G網通產品，衝刺AI伺服器的水平擴充市場。ASIC廠也與網通大廠合作開發CPO產品，光通訊市場迎接ASIC伺服器的網通大單。

輝達 微軟 博通

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