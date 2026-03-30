Anthropic 新 AI 代理用量太大 搶算力代工廠開趴

美國AI業者Anthropic近期出現算力吃緊狀況，Anthropic宣布將限制尖峰時間Token用量。

業界指出，Anthropic算力吃緊來自用量擴大，將增加對AWS、Google等CSP廠的算力租用，連帶推動鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）等相關代工廠加速對CSP AI伺服器出貨動能。

Anthropic推出的AI模型Claude AI模型因超強寫程式能力，今年初成為美國大型軟體業殺手，最近推出新的AI代理功能，打敗先前引發的「養龍蝦」熱潮的OpenClaw。

據了解，Claude已經能間接控制PC的滑鼠及鍵盤，取得使用者授權後也能開啟或存取任何檔案，使用者能以手機App遠端控制，而Claude相對OpenClaw有更高資安防禦力道，吸引大量用戶使用也使算力吃緊。

Anthropic先前已宣告，AI寫程式自動化技術會不斷升級，將全面改變軟體產業。Claude開發者Boris Cherny指出「軟體工程師將會成為歷史名詞」，展現在軟體領域的信心，使軟體大廠年初以來股價重挫。

「養龍蝦」才開始一段時間，Claude已經追上對手，使用者又轉向Claude。業界預期，Anthropic將增加租用亞馬遜AWS、Google Cloud的AI算力，AI基礎建設需求持續看增。

值得注意的是，Anthropic去年已與Google簽訂租借1GW以上的AI算力合約，硬體用量高達百萬顆TPU數量的等級，現在就告急，將有望加大對Google的算力需求，ASIC伺服器代工供應鏈也連帶受惠。

法人指出，亞馬遜AWS、Google的GPU架構伺服器、ASIC伺服器代工訂單主要由鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達（2356）等ODM大廠拿下，整體訂單動能幾乎已經滿到2027年，隨著這波AI算力供給告急帶來的龐大商機，鼓舞ODM大廠訂單動能。