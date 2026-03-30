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量子電腦前景看俏 仁寶、金寶跟著輝達搶市
量子電腦前景看俏，鴻海（2317）、廣達（2382）兩大台廠搶先卡位，老牌ODM廠仁寶（2324）、金寶（2312）攜手AI龍頭輝達（NVIDIA）出擊，金寶策略投資輝達旗下量子硬體製造商SEEQC，擠進台灣量子電腦第一梯隊。
黃仁勳對量子電腦發展原本態度保守，但去年6月在輝達巴黎GTC大會態度轉變，改口量子運算已接近拐點，更透露輝達研發混合量子和傳統運算的解決方案「CUDA-Q」，讓量子電腦已能解決一些有趣問題。
仁寶是輝達量子電腦重要夥伴，採用輝達CUDA-Q技術開發「CGA-QZ平台」，模擬與加速量子最佳化技術。仁寶研發量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」正與台灣量子國家隊在不同領域研究量子運算應用，全力卡位量子電腦商機。
輝達另一重點量子布局是投資量子硬體製造商SEEQC。SEEQC日前展示全球首個全數位化的「古典-量子介面」原型，成功將量子電腦的核心功能整合進單一晶片，讓晶片能在與量子位元所需的低溫環境下運作，完成古典與量子元件的實體整合。金寶是SEEQC戰略合作夥伴，雙方共同開發以SEEQC的SFQ控制晶片設計的常溫電子設備，金寶去年11月也公告以1,000萬美元資金入股SEEQC，成為其策略投資人。
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