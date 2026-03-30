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Google 呼籲提前布局後量子密碼演算法 華邦躍資安大贏家

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
華邦電。 圖／華邦電提供
華邦電。 圖／華邦電提供

Google呼籲全球業者提前布局後量子密碼（PQC）演算法，PQC需求大開。華邦（2344）是全球首家在編碼型快閃型記憶體（NOR Flash）產品中整合PQC機制的供應商，PQC浪潮下有望成大贏家。

業界坦言，量子電腦破解加密演算的「Q-Day」提前到來，但不可能等到2029年才部署PQC需求，勢必提前兩、三年進行，記憶體是加密應用關鍵守門零組件，華邦推出的全球首款具PQC的NOR Flash單價是傳統產品三至四倍，隨著市場大量導入，有望挹注營運。

業界指出， PQC是因應量子電腦運算能力設計的新型密碼技術，傳統RSA與橢圓曲線加密法在量子演算法（如Shor演算法）成熟後，可能在幾秒或幾分鐘內就被破解。

PQC改採格（lattice）結構、雜湊式簽章等機制，量子電腦難以有效攻擊，被視為未來資安防護核心。特別是現階段已出現駭客「先竊取、後解密」，等著量子演算法成熟，企業須提前部署PQC，以因應具備密碼學能力的量子電腦問世。

華邦在NOR Flash導入PQC，具關鍵戰略意義，NOR Flash主要儲存開機程式（Boot Code）與裝置韌體，是整體系統信任鏈的起點，一旦該層級遭破解，將衝擊上層安全機制。

華邦指出，透過在記憶體端整合PQC簽章與驗證機制，確保裝置自啟動即建立不可竄改的信任根（Root of Trust），並支援Secure Boot、遠端認證與安全OTA更新，對AI伺服器、車用電子與工業控制系統尤為關鍵。

華邦強調，旗下W75F系列產品已達Common Criteria EAL 5+高安全等級，W77Q系列則支援標準SPI介面，客戶無須更動硬體即可導入PQC，採用符合NIST SP 800-208規範的LMS（Leighton-Micali Signature）簽章演算法，出廠即植入PQC金鑰與裝置身分資訊，確保相關供應鏈全程可信。

記憶體 車用電子 成大

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