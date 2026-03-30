Google宣布量子電腦大突破 鴻海、廣達等迎大商機

Google於官方部落格宣布，量子電腦輕鬆破解現行主流加密技術之日「Q-Day」，將提前在2029年來臨，量子電腦發展速度超乎預期。

業界看好，台廠鴻海（2317）、廣達（2382）布局量子電腦最久且最廣，迎來量子電腦大商機，成為AI伺服器之後新一波成長動能。

量子電腦被視為破解資安產業的關鍵技術，「Q-Day」指量子電腦運算能力強大到足以輕易破解現行主流加密技術之日，屆時金融服務、國家安全、數位簽章、虛擬貨幣資產等高度加密的網路系統都將受到猛烈衝擊，上至國家飛彈系統等最高機密，下至個人電郵、醫療、社交平台乃至於銀行帳戶都毫無安全性可言，銀行存款瞬間被搬空也可能成真。

業界原預期，「Q-Day」最快在2030年之後、甚至2048年至2050年才會來臨。但Google最新貼文指出，「Q-Day」2029年就會報到，全球應提前布局後量子密碼（PQC）演算法，避免密碼遭破解。

傳統電腦單一位元以0和1表示。量子電腦定義的0和1表示方式卻能在0和1之間變動，若以硬幣比喻，傳統電腦是倒下的硬幣，只有正面或反面，量子電腦則是旋轉中的硬幣，擁有無數種狀態。演算時傳統電腦依序執行命令，量子電腦則是同時數億分身進行，能在幾秒鐘內，運算完傳統電腦幾萬年才算得出來的內容，讓傳統加密技術岌岌可危。

「Q-Day」提前在2029年來臨，因量子硬體進步及量子錯誤更正技術大幅提升。Google積極研發超導量子電腦晶片Willow 以105量子位元搭配「量子回音」演算法，快速完成傳統超級電腦需13,000倍時間完成的運算。

台廠鴻海、廣達扮演供應鏈研發先鋒。鴻海從離子阱量子電腦切入，旗下鴻海研究院目標2027年打造出五到十個量子位元可編成的量子電腦原型，重點在於晶片型離子阱設計、製造與測試，並於2029年發展出如AI伺服器一般的可擴展架構。

鴻海公開最新加密通訊技術，以MicroLED打造出高速且可擴展量子亂數生成器，其亂數生成率高達12.5 Gb/s，遠超目前最先進商用設備的1Gbps到3Gbps之間，以此基礎加速推動量子加密通訊。

廣達董事長林百里2019年親自指派工程師投入量子電腦研究，透過投資美企Rigetti及法國新創Pasqal，同步押注超導量子電腦及中性原子量子電腦兩大主流方向，目標打造出真正物理意義上的量子電腦，看好量子技術將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。