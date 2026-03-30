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IC 設計廠漲價醞釀已久 整體氣氛到了

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠坦言，醞釀產品漲價其實已經有一段時間，現在「整體氣氛到了」才能逐步調整價格。影響IC設計的成本結構中，後端封裝廠提高報價觸動了漲價機制，上游晶圓代工廠去年至今陸續提高代工價，也為半導體通膨添柴火。

IC價格向來易跌難漲，去年起記憶體大漲，影響終端產品售價與買氣，IC市場也難因供需吃緊帶來漲價動能。原本最早傳出醞釀漲價的領域是電源管理IC，台系業者大多處於想漲但還不敢漲的狀態，在少數微控制器廠搶先有動作後，如今驅動IC與時序控制IC加入漲價行列。

電源管理 晶圓代工廠 IC設計

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