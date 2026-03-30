IC 設計廠漲價醞釀已久 整體氣氛到了

Google呼籲全球業者提前布局後量子密碼（PQC）演算法，PQC需求大開。華邦是全球首家在編碼型快閃型記憶體（NOR Flash）產品中整合PQC機制的供應商，PQC浪潮下有望成大贏家。

2026-03-30 02:44