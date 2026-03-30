半導體通膨升溫 六大 IC 設計廠也要漲價 調幅最高20%

半導體通膨升溫，為反映生產成本上升，IC設計業者陸續傳出漲價風聲，包括矽創（8016）、奕力、聯詠（3034）、天鈺（4961）、瑞鼎（3592）、敦泰（3545）等六大廠已有相關訊息，部分產品漲幅最高達20%。業界指出，矽創與奕力的驅動IC將從4月1日起調高報價。

業內傳出，聯詠的時序控制IC產品線要漲價，天鈺、瑞鼎將跟進；敦泰的觸控與驅動整合IC（TDDI）正醞釀調升報價。

矽創計畫調升驅動IC價格，業界近期流傳矽創的價格調整說明信件，前段晶圓製造與後段封測成本都上升，晶圓廠對驅動IC供應產能持續收緊並上調代工價格，封測成本則受到貴金屬、封裝材料與人力成本等上升影響，整體供應鏈成本提高，成本增幅超過業者自行消化範圍，預計從4月1日起調漲驅動IC報價達15%。

奕力也發出驅動IC調價通知函，從去年第3季起原物料價格大幅上漲，驅動IC生產成本持續顯著增加，雖然致力於內部成本優化，但成本漲幅已超過負荷範圍，4月1日起調漲驅動IC報價15%至20%，新接訂單將按調整後價格執行。奕力證實，跟其他同業都受到成本上漲的影響，下季起適度調整價格，也通知客戶。

聯詠對於市場傳出將調漲時序控制IC價格的訊息不予置評。時序控制IC主要應用於電視、桌上型顯示器與筆電。先前聯詠在法說會中表示，確實面臨成本上漲壓力，以多管齊下改善毛利率，例如產品減少用金量，或採用其他合金來替代，或與客戶動態協商反映成本的上漲，並以調整產品組合及推出新產品提升毛利率。

天鈺也傳出將跟進同業調漲時序控制IC的報價，天鈺表示，會針對個別客戶的情況跟進。

瑞鼎也同樣傳出時序控制IC產品線報價跟漲。瑞鼎先前在法說會中表示，面板客戶仍持續希望零組件供應商在價格上配合，但公司更上游的合作廠商包括晶圓代工漲價，原物料成本也上漲，瑞鼎努力與客戶協商希望共同分攤增加的成本。

敦泰的TDDI產品也正醞釀調高報價。敦泰表示，會依照成本波動與市場供需情況，與客戶進行友好協商。