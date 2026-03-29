仁寶、金寶躍輝達量子電腦夥伴 跟著黃仁勳大咬商機

量子電腦前景看俏，鴻海（2317）、廣達（2382）這兩大台灣組裝廠搶先卡位之際，老牌ODM廠仁寶（2324）、金寶（2312）更是攜手AI龍頭輝達強勢出擊，跟著AI教父黃仁勳一起大咬量子電腦商機，金寶更是策略投資輝旗下量子硬體製造商SEEQC，躍居台灣量子電腦第一梯隊。

黃仁勳原本保守看量子電腦發展，但在去年6月輝達巴黎GTC大會態度轉變，改口量子運算已接近拐點，並透露透過輝達自家混合量子和傳統運算的解決方案「CUDA-Q」，量子電腦已經能解決一些有趣問題。

仁寶是輝達量子電腦重要夥伴，並採用輝達CUDA-Q技術開發自家「CGA-QZ平台」，可模擬與加速量子最佳化問題。另外，仁寶研發的量子啟發運算服務「Compal GPU Annealer」已在國內有一定知名度，並正與量子國家隊共同加速研究開發量子啟發運算應用，全力卡位量子電腦商機。

輝達另一重點量子布局，是其轉投資量子硬體製造商SEEQC。SEEQC日前展示全球首個全數位化的「古典-量子介面」原型，並成功將量子電腦的核心功能整合進一枚晶片中，讓晶片能在與量子位元所需的低溫環境下運作，完成古典與量子元件的實體整合。

金寶是SEEQC戰略合作夥伴，扮演輝達衝刺量子電腦一大關鍵。金寶與SEEQC正共同開發專為SEEQC的SFQ 控制晶片設計的常溫電子設備。除了技術上的合作，金寶也以1,000萬美元的資金入股SEEQC，成為其策略投資人。

金寶看好，SEEQC的晶片級方案需要能在大規模運行中展現可靠性的精密電子設備，金寶的製造與量測專長與SEEQC的數位量子架構相輔相成，助力其走向商業部署。

輝達認為，量子位元錯誤校正技術已出現重要突破，預期接下來幾年相關能力將呈現指數增長，或許很快就能開始看到量子電腦解決真實世界問題的進展。