提早報到！Google喊量子時代將在2029年來臨 鴻海、廣達跟著吃補

Google於官方部落格宣布，量子電腦輕鬆破解現行主流加密技術的那一天「Q-Day」將提前在2029年來臨，意味量子電腦發展腳步超乎預期快。

業界看好，台廠中，鴻海（2317）、廣達（2382）布局量子電腦最久且最廣，將迎來量子電腦大商機，成為繼AI伺服器之後，新一波成長動能。

「Q-Day」指量子電腦的能力強大到足以輕易破解現行主流加密技術的那一天，屆時金融服務、國家安全、數位簽章、虛擬貨幣資產等所有依賴當前加密的網路系統都將受到猛烈衝擊，上至國家飛彈系統等最高機密，下至個人電郵、醫療、社交平台乃至於銀行帳戶都毫無安全性可言，銀行存款瞬間被搬空都有可能。

業界原預期，「Q-Day」最快要到2030年之後、甚至2048年至2050年才會來臨。惟Google最新貼文指出，「Q-Day」2029年就會報到，全球應提前布局後量子密碼（PQC）演算法，以避免密碼遭破解。

業界說明，傳統電腦中，單一位元只能透過0和1表示。量子電腦雖然同樣定義出0和1，表示方式卻可以在0和1之間變動，若以硬幣比喻，傳統電腦是倒下的硬幣，只有正面或反面，量子電腦則是旋轉中的硬幣，擁有無數種狀態。

這就導致，傳統電腦只能如一群士兵排隊依序執行命令，量子電腦則像一支能同時分身數億次的特種部隊，能在幾秒鐘內，運算完傳統電腦幾萬年才算得出來的內容，導致傳統加密技術岌岌可危。

Google喊出「Q-Day」將提前在2029年來臨，主因量子硬體進步及量子錯誤更正技術大幅提升，以其超導量子電腦Willow 105量子位元晶片搭配上「量子回音」演算法為例，已能夠執行傳統超級電腦需13,000倍時間方能完成的運算。

迎接量子電腦大商機，台廠鴻海、廣達扮演先鋒。鴻海從離子阱量子電腦切入，旗下鴻海研究院目標2027年打造出5到十個量子位元可編成的量子電腦原型，重點在於晶片型離子阱設計、製造與測試，並於2029年發展出如AI伺服器一般的可擴展架構。

鴻海也公開其最新加密通訊技術，以Micro-LED打造出高速且可擴展量子亂數生成器，其亂數生成率高達12.5 Gb/s，遠超目前領先商用設備的1Gbps到3Gbps之間，並朝這項技術加速推動量子加密通訊邁進。

廣達董事長林百里2019年親自指派工程師投入量子電腦研究，並透過投資美企Rigetti及法國新創Pasqal，同步押注超導量子電腦及中性原子量子電腦兩大主流方向，目標打造出真正物理意義上的量子電腦，而不僅止步於模擬或演算法，看好量子技術將帶來大量的雲端與物聯網裝置新商機。