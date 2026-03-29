輝達AI伺服器不能沒有它！台達電「革命性新武器」曝光 造價抵一台保時捷

摘要 1.輝達在新世代Rubin平台導入「800V高壓直流」電源系統，以應對機櫃功耗大增1.5倍帶來的傳輸損耗及過熱問題。 2.台達電憑藉研發多年的「固態變壓器」技術，成功將電網3萬伏特的交流電，一次轉為800伏特的直流電，成為輝達的重要夥伴。 3.台達電的戰場從放置IT設備的「白區」，跨入後勤電力基建的「灰區」，並預告2027年有望將推出「全水冷」的電源供應器。

今年輝達GTC大會，除了新世代AI伺服器「Vera Rubin」成為焦點外，輝達更針對Rubin世代的電源系統，在會場特別打造了「800 VDC」專區，展示造價相當於一台保時捷跑車、採800伏高壓直流電的電源櫃。

而電源龍頭台達電的產品，就被擺在專區第一位的「龍座」。

造價抵一台超跑！台達電穩坐輝達Rubin供電「龍座」

當輝達伺服器從GB300、走到Vera Rubin，單一個機櫃的功耗也大增1.5倍、功率來到225KW，這相當於四百多個家庭的用電量。

在這個改變下，若電源系統的電壓仍採415伏交流（AC）供電，將導致電在傳輸過程，產生過多的損失與熱能，甚至可能燒壞設備。

因此，輝達把電壓提高到800伏特，並搭配直流電（DC）將電力直接輸送到伺服器機櫃，以減少電力的耗損。為了這場「電力大革命」，去（2025）年8月輝達公布了18個國際夥伴，其中包含台灣的台達電與光寶科。

但要在伺服器系統中導入如此高壓的電力，多數的電源零組件也必須跟著升級，「像連接器，以前根本沒有這樣（800V）的規格，全部都要客製化。」台達電電源及系統事業群總經理陳盈源說。

走上無人走過的電源新革命，台達電攻入電力「灰區」

在2025年之前，台達電就開始與客戶研發800伏特的新興電源系統，但一直到今年初，該電源系統才開始送樣。之所以會耗費這麼久的時間，是因他們面對到的是，無人走過的「電源新革命」。

不僅零組件要重新客製化，台達電還得配合客戶猶如「光速」的節奏。譬如，原先客戶提出的設計，是機櫃中要有一層電源機架；幾個月後，對方改要3層，接著又變成3層電源供應器再加上1層備援電池模組（BBU），這讓台達電團隊不斷的研發、測試、再研發、再測試。

原先800伏高壓直流電源櫃，預計今年第四季量產，現在時程卻被提前至第三季。這代表，台達電也得和電源安規認證單位密切合作，以加速時程。

800伏特的電源系統，是一個獨立電源櫃，與過去的產品邏輯不同，不再內嵌於伺服器機櫃裡。這個發展，將讓電源櫃變成要與後端機房電力串接的系統，屬於重電領域，不再是過往電源廠習慣的資通訊（IT）電源領域。

這一役讓台達電的戰場，從放置IT設備的「白區」，一步步跨入對接供電系統、冷卻系統等基礎設施的「灰區」。

（編按：白區，指的是放置IT設備的區域；灰區，是支援白區運作的後勤基礎設施區域。）

解題多年的祕密武器，固態變壓器電力轉換一次到位

其實，早在十多年前，台達電就替傳統資料中心、電信機房業者，布建電力相關基礎設施，是全球少數能橫跨白區電源、與灰區電力基建的業者。

只是，過去這些機房的電力需求都不大，通常是100MW（百萬瓦）起跳，但現在，整座AI資料中心的電力，卻是以GW（十億瓦）計算，功耗相差100倍，功率轉換效率要提升百倍，代表供電系統也得跟著改。

「對電力電子來講，這是一個很大的技術門檻，」陳盈源不諱言，但台達電的個性，就是面對再難的技術，都會提前準備好，譬如，高壓電源櫃會使用到的關鍵零組件——「固態變壓器」（SST）。

目前，固態變壓器被視為取代傳統變壓器的重要突破，過去，傳統變壓器在供電給IT設備前，會先降電壓、將交流電轉為直流電；未來導入固態變壓器後，可以直接將電網高達「3萬」伏特的交流電，轉成800伏的直流電，也就是降壓和直流電轉換一次到位。

沒有任何電子零件可以承受3萬伏的高壓，是台達電首先要解決的問題。不過，台達電也已「解題」多年。

2023年，在台達電與美國能源部合作的一個專案裡，就投入開發固態變壓器。當時原本構想，要把該技術運用在電動車充電樁，後來台達電發現，這項關鍵零組件也適用於AI資料中心和工業領域，因此加快腳步送樣給北美4大雲服務業者（CSP）認證。

布局2027全水冷時代，投資電源半導體搶先機

重視研發、提前布局，讓台達電得以在今年的GTC大展，推出整套800伏高壓直流電電源櫃。

台達電電源及零組件事業範疇執行副總裁史文景透露，接下來，電源供應器也將走向「全水冷」散熱，且這項產品明（2027）年就有望面世。

另一方面，他表示，台達電正將觸角伸入電源半導體領域，「你一定要投資在前面，要不然沒有辦法追上！」

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《原文輝達AI伺服器不能沒有它！台達電「革命性新武器」曝光，造價抵一台保時捷》