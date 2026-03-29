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要不要養龍蝦？安侯企管謝昀澤：能否安全有效駕馭AI數位大軍是關鍵

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤。記者賴昭穎／攝影
安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤。記者賴昭穎／攝影

近來「養龍蝦」成為熱門話題，安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，從被動的生成式AI，到主動的代理式AI，這場變革的規模可能不亞於網際網路的誕生。多家科技研究機構預測，未來五年內企業內部將出現大量代理式AI的數位員工，數量甚至可能超過人類員工。因此未來企業的問題不再是「要不要養龍蝦？」，而是「能否安全有效的駕馭AI數位大軍」。

過去幾年爆紅的生成式AI，比較像一位聰明但被動的顧問：你問它答，幫你寫報告、整理資料。但現在科技圈開始流行一種新的AI型態—代理式AI（Agentic AI）。這種AI不只回答問題，而是能自行拆解任務、搜尋資料、操作系統，甚至完成整個工作流程。

輝達執行長黃仁勳最近形容這類技術可能是「下一個ChatGPT」。而輝達推出的企業級AI代理平台NemoClaw，更被業界戲稱為「西裝龍蝦」，正是為了解決當紅開源軟體OpenClaw（野生龍蝦）目前「難安裝」與「不安全」的痛點，象徵AI代理正從工程師的玩具，逐漸變成企業營運的新基礎設施。

安侯企業管理公司董事總經理謝昀澤表示，提醒，龍蝦愈聰明，闖禍的本事也愈大。近期美團App被發現偷刪用戶手機照片，就是因為應用程式的授權過大所導致，而可能擁有更大授權的代理式AI，甚至已經出現AI為了幫主人買滑鼠，結果擅自刷卡升級整套電競設備；或因為誤判任務，主動刪除老闆的重要郵件。當AI開始能操作系統與付款工具，這些「好心辦傻事」的案例就不再只是笑話，而可能變成企業營運風險。

他進一步指出，目前最新的龍蝦工具仍不夠成熟，任務的失敗率或不穩定性極高。以台灣地區網路訂購各種票證為例，實際操作常卡在「人機驗證機制」（例如辨識圖片或輸入扭曲文字，這些設計原本就是用來防止機器人操作）、登入流程、網頁變動與付款安全等環節，任務流程一長就容易失敗。謝昀澤形容，目前代理式AI的技術仍像「聰明但經驗不足的實習生」：懂任務卻不一定穩定完成。未來若各商業網站開放標準API、工具更成熟，AI才可能真正成為可靠的數位員工。

謝昀澤強調，並非所有企業都適合立刻導入代理式AI，養蝦圈的名言是：「養蝦不怕累，就怕規則不明確。」就如養真龍蝦最重要的是水質與溶氧量，企業導入AI代理也需要三個良好的基礎環境條件，具備生成式AI成熟使用經驗、數據品質與資安治理良好、企業流程具備清楚的SOP。

他認為，如果企業內部的規定朝令夕改、充滿人類的模糊地帶（混濁的水），或是數據庫裡充滿錯誤資訊、木馬程式與病毒流竄（毒素），AI龍蝦不僅無法順利運作，還會高效率地把錯誤放大。若企業缺乏標準化流程且資訊環境脆弱，強行養蝦恐將演變成一場大型災難。

為了避免「龍蝦員工」變成企業的資安破口，謝昀澤提出三項企業必須建立的基本治理原則，第一，建立隔離環境：如同養殖者必須準備堅固的水族箱與「防逃網」以防止龍蝦越獄破壞環境，企業必須利用沙盒（Sandbox）技術與虛擬機，將AI代理隔離在特定的工作區域內。同時，建立嚴格的API閘道器，徹底防堵駭客的提示詞注入攻擊，並攔截任何企圖將機密送往外部大模型的異常連線。

第二，設定行為護欄：原則很簡單，「要限權，不碰錢；人要在，防作怪。」AI可以提出建議，但關鍵決策必須由人類確認。第三，建立緊急斷線機制：企業必須持續監控AI行為，一旦出現異常能立即啟動緊急煞車機制停止系統。

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