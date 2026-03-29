AI 時代驅動新成長 企業軟體產業展現韌性與擴張力

近期，軟體產業面臨由AI新創公司Anthropic掀起的結構性衝擊，其推出多款AI工具，能夠協助處理文件生成、研究、分析與自動化管理等；這些部分功能過往由傳統軟體公司提供，為軟體公司創造穩定且強大的現金流，惟隨AI新創工具提供更加強大的功能，可能侵蝕軟體業者的軟體訂閱模式與定價能力，市場正重新評估軟體公司在AI時代的競爭地位。

儘管軟體產業遭遇逆風，惟國泰投顧認為，軟體產業在AI時代將持續成長，迎來新一輪產業升級；此外，軟體公司獲利持續增長，且估值具備吸引力。

雖然市場對「AI 顛覆軟體產業」的討論升溫，部分企業軟體公司股價承壓，惟國泰投顧認為掌握深厚的產業專業知識（Know-how）、商業流程與多年積累的數據規模的軟體業者，是純AI模型公司短期內難以逾越的競爭門檻，這類企業軟體不僅能透過導入AI提升服務附加價值，更能憑藉其資料優勢與平台黏著度，持續鞏固在AI時代的市場地位並創造新的成長動能。

預估企業軟體在應用AI後，將為整體產業營收帶來額外增幅，從2023年的40億美元，成長至2028年的4,010億美元，五年擴張超過100倍，反映企業對AI帶來的資料處理、流程自動化與資料驅動的決策需求持續上升。整體而言，軟體產業短期雖遭遇逆風，但隨著AI驅動軟體產業進入新一輪升級循環，中長期將迎來新的成長與商業模式，並帶動需求重新加速。

回歸產業基本面而言，軟體股仍維持穩健的基本面，預估2026-2027年營收和每股純益（EPS）皆呈現雙位數成長，且軟體股本益比已回落至近五年低點，評價面具備投資吸引力。展望未來，隨市場消化「AI對軟體產業顛覆論」的疑慮，且軟體產業估值相對便宜、可受惠AI長期成長週期，軟體股有望在估值修復與營利提升的雙重支撐下重新獲得市場青睞。

國泰投顧認為軟體與服務企業可望在AI應用落地後享有更大價值，因為長期贏家通常是成功應用顛覆性技術的企業，首選具有競爭優勢、擁有海量資料且強大平台效應的軟體與服務公司，可望在AI時代中脫穎而出。「摩根士丹利美國增長基金」聚焦破壞式創新投資主題、偏好軟體與服務領域公司，精選未來趨勢，追求長期資本增長，適合願意承受波動換取未來爆發力的投資人，找尋創新驅動的長期成長潛力。