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蘋果首款折疊機擁三優勢 帶動市場洗牌

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

蘋果首款折疊機iPhone Fold將在今年下半年加入折疊機市場競爭行列，不僅全球果粉引頸期待，折疊機市場也勢必洗牌。

業界人士表示，相較三星華為等品牌廠，蘋果在折疊機市場起步較晚，但不代表會失去市場優勢，反而可能因較晚起步成為關鍵優勢，主要原因在於蘋果從過去數年來已深刻了解折疊機優缺點，在最好的時機推出最成熟的產品。

業界人士指出，蘋果坐擁品牌影響力、完整軟體生態圈及解決折疊機痛點等三大優勢；首先，目前市面折疊機二手價掉價速度較快，蘋果手機一向在二手市場保值，估計會是消費者購買iPhone Fold考量之一。

其次，折疊機因具備展開成為大螢幕的特性，某種程度可說是一台小平板，蘋果已稱霸平板多年，具備數量龐大且豐富的平板App，這也是Android陣營目前最難跨越的護城河。最後，蘋果因較晚推出折疊機，深知消費者相當在意折疊機的折痕與耐用度，因此預料iPhone Fold會特別強化上述二大痛點，加上品牌影響力與軟體優勢反超競爭對手。

三星 消費者 華為

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