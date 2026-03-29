聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果將推兩款折疊機 大立光、新日興等Q2將加速備貨

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場。（路透）
外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場。（路透）

外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場，並對iPhone Fold銷量相當有信心，外界推估供應鏈將在第2季末、第3季初開始加速備貨，包括鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、新日興（3376）等供應鏈受惠最深。

iPhone Fold問世時程愈來愈近，目前傳出蘋果將推出兩款iPhone Fold，大機種內螢幕尺寸約7.5至8吋，採類似書本內折設計，小機種則是類似粉餅盒的掀蓋式折疊設計。

業界人士分析，目前全球折疊機霸主三星在折疊機市場策略就是採取「大、小折疊機」，且成功橫掃市場，身為後進者的蘋果確實有可能跟進，與三星在同價格帶、同機種市場正面對決。

不過，蘋果「大、小折疊機」產品策略並未獲得蘋果證實。業界人士表示，現階段只能確定蘋果今年一定會推出折疊機，但推出首年考量產能及市場風險，也有可能先推出一款試水溫。

外界猜測，蘋果iPhone Fold螢幕約7.5至8吋，外螢幕5.5吋，重要的是螢幕折痕深度壓低至0.15毫米以下，所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺。

市場 供應鏈 大立光

延伸閱讀

折疊iPhone售價6.4萬 預估年底上市 首年市占上看28%

折疊iPhone概念股 剽悍

相關新聞

蘋果將推兩款折疊機 大立光、新日興等Q2將加速備貨

外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場，並對iPhone Fold銷量相當有信心，外界推估供應鏈將在第2季末、第3季初開始加速備貨，包括鴻海、台積電、大立光、新日興等供應鏈受惠最深。

蘋果首款折疊機擁三優勢 帶動市場洗牌

蘋果首款折疊機iPhone Fold將在今年下半年加入折疊機市場競爭行列，不僅全球果粉引頸期待，折疊機市場也勢必洗牌。

卓揆：沙崙科學城產值驚人

行政院長卓榮泰昨（28）日指出，台南「沙崙智慧綠能科學城」具備研發、驗證及應用的基本實力，更是「大南方新矽谷」核心中的核心，同時隨「AI創新應用大樓」啟用，未來將與南部科學園區緊密串聯，整體可望創造高達2.2兆元年產值，帶動3萬5,000個就業機會。

影／卓榮泰主持國科會AI創新應用大樓台南啟用 宣示建構產業生態系

國科會的「大南方新矽谷」方案中心在台南歸仁「沙崙智慧綠能科學城」，新設「AI創新應用大樓」今天啟用。行政院長卓榮泰主持宣示「新矽谷」將創造至少3萬5千個就業機會、加速南台灣AI產業聚落發展，達到年產值2.2兆的目標。

SITCON年會開幕 蕭美琴盼IT成為守護國家的關鍵力量

副總統蕭美琴28日上午出席「SITCON 2026學生計算機年會開幕式」時表示，資訊科技（Information Technology, IT）是民主韌性的核心，也是經濟發展的引擎，更是國家安全的基石。因此政府將成為IT人才的後盾，攜手走在時代前端，讓IT成為守護國家的力量，展現民主韌性、帶動經濟發展，並鞏固國家安全。

高雄第三園區聯外交通整體工程動土 卓揆：打造南部 AI 智慧城市

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，並紓解國道1號楠梓交流道及周邊地區的交通壅塞，交通部高速公路局與高雄市政府在28日聯合舉行「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體工程」動土典禮，行政院長卓榮泰28日表示，行政院也會將AI應用推廣至百工百業，讓台灣成為智慧島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。