蘋果將推兩款折疊機 大立光、新日興等Q2將加速備貨

外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場，並對iPhone Fold銷量相當有信心，外界推估供應鏈將在第2季末、第3季初開始加速備貨，包括鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）、新日興（3376）等供應鏈受惠最深。

iPhone Fold問世時程愈來愈近，目前傳出蘋果將推出兩款iPhone Fold，大機種內螢幕尺寸約7.5至8吋，採類似書本內折設計，小機種則是類似粉餅盒的掀蓋式折疊設計。

業界人士分析，目前全球折疊機霸主三星在折疊機市場策略就是採取「大、小折疊機」，且成功橫掃市場，身為後進者的蘋果確實有可能跟進，與三星在同價格帶、同機種市場正面對決。

不過，蘋果「大、小折疊機」產品策略並未獲得蘋果證實。業界人士表示，現階段只能確定蘋果今年一定會推出折疊機，但推出首年考量產能及市場風險，也有可能先推出一款試水溫。

外界猜測，蘋果iPhone Fold螢幕約7.5至8吋，外螢幕5.5吋，重要的是螢幕折痕深度壓低至0.15毫米以下，所謂折痕深度，指的是螢幕折疊處形成的凹槽或壓痕程度，數值愈小，代表肉眼與手指觸感愈難察覺。