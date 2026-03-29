聽新聞
0:00 / 0:00

卓揆：沙崙科學城產值驚人

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（28）日指出，台南「沙崙智慧綠能科學城」具備研發、驗證及應用的基本實力，更是「大南方新矽谷」核心中的核心，同時隨「AI創新應用大樓」啟用，未來將與南部科學園區緊密串聯，整體可望創造高達2.2兆元年產值，帶動3萬5,000個就業機會。

卓榮泰昨日出席「AI創新應用大樓」啟用典禮時表示，為讓企業能在「沙崙智慧綠能科學城」扎根，國科會協同跨部會推出四大支持措施，包括：一、「提供最長五年租金減半優惠」，若研發成果能在台灣實質落地並產生應用效果，更提供「二年免租金」獎勵措施，希望吸引全球頂尖人才進駐，形成更強有力創新團隊。

二、政府的角色不只是輔導與補助，更要「搭橋」，因此透過「台灣智慧系統整合製造平台」及「智慧雨林產業創生計畫」雙重指引，協助企業整合軟硬體資源，讓創新技術能從實驗室走向商業市場。

三，他重申「算力即國力」的重要性，大型企業或國際大廠或許有能力自行建構算力，但中小型與新興產業相對困難，因此政府有責任提供更完善的算力主權AI，以較低成本提供廠商GPU資源，並由嘉義以南逐步實施，為「大南方新矽谷」建構重要算力基礎。

四，將沙崙打造成為最具韌性基地，政府不僅將持續完善對外交通，也將逐步建構在地能源系統，包括智慧電網與前瞻能源設施。

卓榮泰強調，在地研發、在地生產，需要在地能源作為強力支撐，因此加強綠能建設相當重要，也是台灣企業進入國際市場的門票。

卓榮泰表示，未來國科會將於「AI創新應用大樓」設置南部辦公室，以更具組織性與計畫性方式，全面協助各項工作推展。南部科學園區成長快速，今年產值可望突破4兆元，這是政府對大南方新矽谷的承諾，也是以沙崙為核心提出的整體發展計畫，實現大南方新矽谷揭櫫「以產業發展帶動生活機能、以基礎建設支撐在地升級」的最高宗旨。

矽谷 國科會 科學園區

延伸閱讀

AI創新應用大樓啟用 將串聯南科創造2.2兆元年產值、3.5萬就業機會

影／卓榮泰主持國科會AI創新應用大樓台南啟用 宣示建構產業生態系

高雄第三園區聯外交通整體工程動土 卓揆：打造南部 AI 智慧城市

賴總統：攜手產業因應挑戰 籲立院盡速通過總預算

相關新聞

蘋果將推兩款折疊機 大立光、新日興等Q2將加速備貨

外電消息傳出，蘋果今年首款折疊機iPhone Fold有可能一口氣推出兩款機型，以「大、小折疊機」方式搶攻市場，並對iPhone Fold銷量相當有信心，外界推估供應鏈將在第2季末、第3季初開始加速備貨，包括鴻海、台積電、大立光、新日興等供應鏈受惠最深。

蘋果首款折疊機擁三優勢 帶動市場洗牌

蘋果首款折疊機iPhone Fold將在今年下半年加入折疊機市場競爭行列，不僅全球果粉引頸期待，折疊機市場也勢必洗牌。

卓揆：沙崙科學城產值驚人

行政院長卓榮泰昨（28）日指出，台南「沙崙智慧綠能科學城」具備研發、驗證及應用的基本實力，更是「大南方新矽谷」核心中的核心，同時隨「AI創新應用大樓」啟用，未來將與南部科學園區緊密串聯，整體可望創造高達2.2兆元年產值，帶動3萬5,000個就業機會。

影／卓榮泰主持國科會AI創新應用大樓台南啟用 宣示建構產業生態系

國科會的「大南方新矽谷」方案中心在台南歸仁「沙崙智慧綠能科學城」，新設「AI創新應用大樓」今天啟用。行政院長卓榮泰主持宣示「新矽谷」將創造至少3萬5千個就業機會、加速南台灣AI產業聚落發展，達到年產值2.2兆的目標。

SITCON年會開幕 蕭美琴盼IT成為守護國家的關鍵力量

副總統蕭美琴28日上午出席「SITCON 2026學生計算機年會開幕式」時表示，資訊科技（Information Technology, IT）是民主韌性的核心，也是經濟發展的引擎，更是國家安全的基石。因此政府將成為IT人才的後盾，攜手走在時代前端，讓IT成為守護國家的力量，展現民主韌性、帶動經濟發展，並鞏固國家安全。

高雄第三園區聯外交通整體工程動土 卓揆：打造南部 AI 智慧城市

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，並紓解國道1號楠梓交流道及周邊地區的交通壅塞，交通部高速公路局與高雄市政府在28日聯合舉行「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體工程」動土典禮，行政院長卓榮泰28日表示，行政院也會將AI應用推廣至百工百業，讓台灣成為智慧島。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。