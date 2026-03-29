卓揆：沙崙科學城產值驚人

行政院長卓榮泰昨（28）日指出，台南「沙崙智慧綠能科學城」具備研發、驗證及應用的基本實力，更是「大南方新矽谷」核心中的核心，同時隨「AI創新應用大樓」啟用，未來將與南部科學園區緊密串聯，整體可望創造高達2.2兆元年產值，帶動3萬5,000個就業機會。

卓榮泰昨日出席「AI創新應用大樓」啟用典禮時表示，為讓企業能在「沙崙智慧綠能科學城」扎根，國科會協同跨部會推出四大支持措施，包括：一、「提供最長五年租金減半優惠」，若研發成果能在台灣實質落地並產生應用效果，更提供「二年免租金」獎勵措施，希望吸引全球頂尖人才進駐，形成更強有力創新團隊。

二、政府的角色不只是輔導與補助，更要「搭橋」，因此透過「台灣智慧系統整合製造平台」及「智慧雨林產業創生計畫」雙重指引，協助企業整合軟硬體資源，讓創新技術能從實驗室走向商業市場。

三，他重申「算力即國力」的重要性，大型企業或國際大廠或許有能力自行建構算力，但中小型與新興產業相對困難，因此政府有責任提供更完善的算力主權AI，以較低成本提供廠商GPU資源，並由嘉義以南逐步實施，為「大南方新矽谷」建構重要算力基礎。

四，將沙崙打造成為最具韌性基地，政府不僅將持續完善對外交通，也將逐步建構在地能源系統，包括智慧電網與前瞻能源設施。

卓榮泰強調，在地研發、在地生產，需要在地能源作為強力支撐，因此加強綠能建設相當重要，也是台灣企業進入國際市場的門票。

卓榮泰表示，未來國科會將於「AI創新應用大樓」設置南部辦公室，以更具組織性與計畫性方式，全面協助各項工作推展。南部科學園區成長快速，今年產值可望突破4兆元，這是政府對大南方新矽谷的承諾，也是以沙崙為核心提出的整體發展計畫，實現大南方新矽谷揭櫫「以產業發展帶動生活機能、以基礎建設支撐在地升級」的最高宗旨。