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AI創新應用大樓啟用 將串聯南科創造2.2兆元年產值、3.5萬就業機會

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰28日出席「AI創新應用大樓」啟用典禮時表示，台南「沙崙智慧綠能科學城」具備研發、驗證及應用的基本實力，更是「大南方新矽谷」核心中的核心，同時隨著今日「AI創新應用大樓｣的啟用，未來將與南部科學園區緊密串聯，整體可望創造高達2.2兆元年產值，帶動3萬5千個就業機會，吸引更多優秀人才投入國家建設行列。

卓榮泰指出，為讓企業能夠在「沙崙智慧綠能科學城」扎根，國科會協同跨部會推出四大支持措施，包括：第一、「提供最長5年租金減半優惠」，若研發成果能在台灣實質落地並產生應用效果，更提供「2年免租金」的獎勵措施，希望吸引全球頂尖人才進駐，形成更強而有力的創新團隊。第二、政府的角色不只是輔導與補助，更要「搭橋」，因此透過「台灣智慧系統整合製造平臺」及「智慧雨林產業創生計畫」雙重指引，協助企業整合軟硬體資源，讓創新技術能從實驗室走向商業市場。

第三，卓榮泰重申「算力即國力」的重要性，大型企業或國際大廠或許有能力自行建構算力，但中小型與新興產業相對困難，因此政府有責任提供更完善的算力主權AI，以較低成本提供廠商GPU資源，並由嘉義以南逐步實施，為「大南方新矽谷」建構重要的算力基礎。第四，將沙崙打造成為最具韌性的基地，政府不僅將持續完善對外交通，也將逐步建構在地能源系統，包括智慧電網與前瞻能源設施。卓榮泰強調，在地研發、在地生產，需要在地能源作為強力支撐，因此加強綠能建設相當重要，也是台灣企業進入國際市場的一張門票。

卓榮泰表示，未來國科會將於「AI創新應用大樓｣設置南部辦公室，以更具組織性與計畫性的方式，全面協助各項工作推展。南部科學園區成長快速，2026年產值可望突破新台幣4兆元，因此未來無論在人才培育、土地供給、水電穩定供應、各項重大基礎建設、區域內與聯外交通建設，以及強化區域連結與產業發展等方面，政府都會逐步落實。

卓榮泰強調，這是政府對「大南方新矽谷」的承諾，也是以沙崙為核心所提出的整體發展計畫，將促進科技與生活共榮，使大南方成為領航世界的重要核心，實現「大南方新矽谷」所揭櫫「以產業發展帶動生活機能、以基礎建設支撐在地升級」的最高宗旨。

卓榮泰感謝國科會、經濟部、數位發展部及交通部等相關部會提出縝密規劃，並獲得立法委員強力支持，「政府對產業有責任，台灣對全世界有責任」，期盼未來能繼續從人民需求、國家產業發展，以及台灣對全球產業責任的角度出發共同努力，為台灣科技發展注入強而有力的強心劑，帶動臺灣整體進步。

卓榮泰也提到，每次前來沙崙都能看到不同景象，不僅大樓林立、草木茂盛，進駐廠商與科技人才亦持續增加。因此該區域未來除推動智慧餐飲與智慧照護外，也將強化生活機能，包括設置托育中心，以留住年輕家庭、培育在地下一代。

此外，卓榮泰說，為因應少子女化問題，政府已請國公營事業及重要政府機關優先推動托育設施，希望「從出生到養育」階段能夠不被遺漏，同時持續落實「0至6歲國家一起養」政策，將在生育端及教育端同步加碼，並針對「7至18歲」研議更完整計畫及投入更多預算，協助年輕世代順利走上人生第一階段，強化國家整體發展動能。

卓榮泰 台南 南科

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