影／卓榮泰主持國科會AI創新應用大樓台南啟用 宣示建構產業生態系

國科會的「大南方新矽谷」方案中心在台南歸仁「沙崙智慧綠能科學城」，新設「AI創新應用大樓」今天啟用。行政院長卓榮泰主持宣示「新矽谷」將創造至少3萬5千個就業機會、加速南台灣AI產業聚落發展，達到年產值2.2兆的目標。

卓榮泰表示、「大南方新矽谷」需便捷的交通、完善的生活機能等來搭配，南科的產值有望突破四兆，相關的建設需要中央地方洗手配合共創未來。

沙崙將朝向資安、人工智慧、半導體、無人載具、機器人、智慧服務、智慧交通、智慧健康等領域的「人工智慧產業專區」發展。

卓榮泰表示，沙崙這麼大的園區、聯外交通系統非常重要，國科會吳誠文主委拍胸脯「每個園區或工業區整體聯外道路交通系統都要做得好」。

他說，政府的速度一定要追得上產業進步的速度，「我們這麼做為了就是不讓其他國家追上台灣的腳步、繼續保持領先」。每次到沙崙這一大片台灣最負有希望的未來園區，每次來都看到不同的景象，一棟棟大樓「都是我們的地標」，這裡的草木越來越茂盛，科技專業人士也越來越多。

卓榮泰承諾，不僅未來這裡要做「智慧的餐飲、智慧的照護」。他說，「我告訴吳主委以後還要做托育中心，有托育中心才能留住年輕的爸媽、下一代在科學園區成長的小孩子更可以成為下一代的主力」這也是政府現在推動的政策。」

卓榮泰宣示「我們要求所有的國公民事業跟重要的政府機關，都先做好托育中心」，來因應少子化的時代，也因應在人才培育中不能遺漏出生到養育這個階段，除政府的零到六歲國家養，要加碼後端的整個學成教育，「我們要加碼從7到18歲」。

他說，正在研議更大的計畫，投資更多的國家預算，讓年輕人都能夠順利走上單人生第一個階段，讓國家給他們更多更多的助力。

吳誠文表示，沙崙智慧綠能科學城，在中央與地方共同努力下，已逐步匯聚多家國內外企業與研究機構進駐，形成南台灣重要的科技創新聚落。

未來透過AI技術導入製造、醫療、交通與城市治理等各領域，將推動「百工百業AI落地」，帶動南部產業持續升級與創新發展。

政府正逐步建構完整AI產業生態系，從主權AI模型、AI算力基礎建設、智慧城市應用，到機器人、智慧餐廚、智慧電網、智慧生活服務與AI健康照護等多元應用場域，相關創新成果正以沙崙為核心逐步展開。

他表示，「AI創新應用大樓」將成為AI技術研發、測試與場域驗證的重要基地，透過產官學研合作，促進AI技術落地並推動產業轉型。政府讓AI產業發展所需關鍵元素逐步到位。在應用端越來越多投入AI創新應用與系統整合的企業進駐沙崙；在場域端兩棟大樓提供企業研發測試與場域驗證空間。

副市長趙卿惠指出，半導體中心、機器人中心、太空中心陸續會成立，黃仁勳提到的「五層蛋糕」這裡已經可以看得到雛形，萬事已備東風已近，讓科技市場能夠落實在日式廠生活，百工百業都能夠應用受惠。

國科會AI創新應用大樓台南歸仁沙崙科學城啟用，行政院長卓榮泰主持。記者周宗禎／攝影

國科會AI創新應用大樓台南歸仁沙崙科學城啟用，行政院長卓榮泰主持。記者周宗禎／攝影

國科會AI創新應用大樓台南歸仁沙崙科學城啟用，行政院長卓榮泰主持。記者周宗禎／攝影

國科會AI創新應用大樓台南歸仁沙崙科學城啟用，行政院長卓榮泰主持。記者周宗禎／攝影

國科會AI創新應用大樓台南歸仁沙崙科學城啟用，行政院長卓榮泰主持。記者周宗禎／攝影