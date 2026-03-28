SITCON年會開幕 蕭美琴盼IT成為守護國家的關鍵力量

副總統蕭美琴28日上午出席「SITCON 2026學生計算機年會開幕式」時表示，資訊科技（Information Technology, IT）是民主韌性的核心，也是經濟發展的引擎，更是國家安全的基石。因此政府將成為IT人才的後盾，攜手走在時代前端，讓IT成為守護國家的力量，展現民主韌性、帶動經濟發展，並鞏固國家安全。

蕭美琴致詞時表示，非常高興受邀來到中研院參加SITCON 2026學生計算機年會。看到現場SITCON與會夥伴，深刻感受國家的未來有賴打造讓IT人才充分發揮的環境，台灣國力的興盛與未來發展，相信在場每一位都將扮演關鍵角色。

蕭美琴指出，本屆年會主題「Jam the Chaos」，凸顯當前世界的混亂：全球衝突頻仍、地緣政治重組，經濟供應鏈皆面臨新挑戰。在此局勢下，如何從混亂中找到秩序與新的平衡，已成為社會共同期待，也仰賴大量資訊科技專業投入。

蕭美琴進一步表示，台灣未來的關鍵任務掌握在IT夥伴手中。首先，IT是民主韌性的核心。世界不只看見臺灣的晶片與硬體實力，也看見公民科技、數位韌性，以及在民主社會中探索科技治理的經驗。國家的偉大來自公民集體力量，SITCON促進學生間的交流與激盪，強化社會韌性，並成為解決問題的重要動力。

第二，IT是經濟發展的引擎。台灣正推動百工百業運用AI，促進均衡發展，帶動各產業全面導入資訊技術。並強調，IT不僅不會被AI取代，反而能運用AI解決問題，成為推動產業發展的關鍵動能。無論服務業、金融業或打擊詐騙等挑戰，都需要IT專業投入。

第三，IT是國家安全的基石。在快速變動的時代，國家安全已不再侷限於傳統軍事，防線由海空與國土延伸至網際網路甚至太空。國安體系及各類新式系統與武器整合，皆仰賴IT支撐，可說是國防與國家安全的大腦。

蕭美琴強調，政府的角色在於提供完善的政策環境，包括推動「AI新十大建設」、建立資料治理法規，讓各界能在有序環境中創新並與國際接軌；同時善用納稅人資源，精準投資前瞻科技，布局量子科技、矽光子等領域，擴大基礎建設，並推動雙軸轉型，強化百工百業在AI時代的數位轉型能力。

蕭美琴表示，面對IT快速發展、技術不斷推陳出新，國家不能落後。政府將與各界攜手走在時代前端，持續作為最堅實的後盾，讓IT成為守護國家的力量，展現民主韌性、帶動經濟發展，並鞏固國家安全。