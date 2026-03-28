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高雄第三園區聯外交通整體工程動土 卓揆：打造南部 AI 智慧城市

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為完善南台灣半導體S廊帶聯外交通，並紓解國道1號楠梓交流道及周邊地區的交通壅塞，交通部高速公路局與高雄市政府在28日聯合舉行「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體工程」動土典禮，行政院長卓榮泰28日表示，行政院也會將AI應用推廣至百工百業，讓台灣成為智慧島。

卓榮泰表示，楠梓園區為行政院推動之大南方新矽谷最重要的半導體供應鏈重鎮，在高雄市政府全力招商引資下，未來高雄將打造成為南部AI智慧城市，行政院也會將AI應用推廣至百工百業，讓台灣成為智慧島。

他進一步強調，交通為產業發展重要關鍵，感謝陳前院長在113年4月核定「高雄第三（楠梓）園區聯外交通整體計畫」，這個計畫將有三項重大效益，第一可以提升楠梓地區整體交通運轉、第二客貨分流提高安全及物流速度、第三減輕楠梓交流道負擔，也期待施工團隊如期如質完成，透過中央與地方通力合作來達成雙贏目標。

交通部次長陳彥伯指出，安全便捷永續為交通部服務宗旨，本工程完工後，可提供楠梓園區直接銜接國道1號不用進入市區，大幅提升行車安全；另外交通部也會配合國家高科技產業發展政策，持續推動各項交通建設，包含增設橋科匝道、台39線延伸及國7等，有效串聯各大產業園區；本計畫可以順利推動非常感謝高雄市陳市長及各位立法委員的協助與關心，交通部後續會督請高公局加速辦理，盡早提供民眾便捷交通服務。

高公局說明，本計畫包含國1增設匝道、連絡道及台1線匝道共3項工程，總經費新臺幣155.91億元，中央負擔143.62億元、地方12.29億元，全部工程預計2028年底完工，通車後國道1號藉由「北入、南出」匝道及連絡道直達園區，全程暢行無阻，原行駛台1線及台22線約15分鐘車程，大幅縮短為僅需3分鐘即可到達園區，降低時間成本，提升競爭力，建構園區快速運輸路網，為地方帶來更安全可靠的交通建設。

智慧城市 百工百業 高雄 卓榮泰

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