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折疊iPhone售價6.4萬 預估年底上市 首年市占上看28%

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
蘋果首款折疊機真的來了，外電報導，單機售價將逾2,000美元（約新台幣6.4萬元），將是史上最高價iPhone。 美聯社
蘋果首款折疊機真的來了，外電報導，單機售價將逾2,000美元（約新台幣6.4萬元），將是史上最高價iPhone。 美聯社

蘋果首款折疊機真的來了，外電報導，單機售價將逾2,000美元（約新台幣6.4萬元），將是史上最高價iPhone。蘋果看好新品帶動iPhone 18 Pro系列「價量俱揚」，蘋果折疊機組裝廠鴻海（2317）、晶片廠台積電與軸承廠新日興等可望受惠。

彭博記者馬克．古爾曼在一場直播問答中提到新機資訊。 他表示，蘋果折疊機（iPhone Fold） 因折疊面板工藝複雜，將比 iPhone 18 Pro／Pro Max 稍晚上市。他指出，每當蘋果推出全新形態設計產品時，上市時間往往晚於同期公布的其他機型。

蘋果折疊機最新消息
蘋果折疊機最新消息

例如iPhone 8系列在2017年9月22日發布10天後便迅速上市，但同場的iPhone X直到11月3日才發貨。市場也預期，蘋果如期在9月公布iPhone 18系列產品，折疊機預期可能在年底登場。

古爾曼透露iPhone Fold入門價超過2,000美元，對iPhone Fold將採無折痕顯示幕，以及螢幕尺寸表現出極大興趣，蘋果將利用這塊螢幕展現更佳影音內容與遊戲體驗。研調機構Counterpoint Research發表《折疊螢幕智慧型手機市場預測報告》指出，蘋果折疊手機將使市場進入全新競爭階段，新品上市首年即有望拿下約28%的市占率，直逼三星的領先地位。

Counterpoint Research預測2026年全球折疊手機出貨量將成長20%，主要OEM廠商將折疊手機重心放在書本式折疊機型，蘋果有iPadOS和大螢幕軟體優化的長期經驗，有望取得更有利的地位。

鴻海董事長劉揚偉之前表示，肯定會和「客戶」推出折疊機，他更推崇「客戶」是世界領先廠商，要求很高，折疊機出來的時間有可能稍微慢一點，但「客戶非常有信心，產品一直都做得非常好」。

劉揚偉表示，鴻海產品組合以高單價機種為主，目前觀察影響相對有限，原來的需求沒有改變，能見度還有逐漸提高的趨勢，今年消費智能品將顯著成長。

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