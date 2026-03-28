彭博指出供貨確定性成關鍵 台積電美國廠⋯將獲溢價

彭博行業研究報告顯示，荷莫茲海峽封鎖期若拖長，可能導致輝達和其他AI晶片設計公司優先順序轉變，從著重成本和良率優化，轉向確認供應無虞。

如此一來，台積電（2330）美國亞利桑那廠可能因供應穩定獲得溢價，縮小與台廠利潤差距。這種轉變拖太久，也可能讓三星和英特爾在尖端晶圓代工市占增加。

彭博行業研究指出，客戶選擇晶圓代工廠有三大標準：節點效能、良率、電晶體製造成本（CPT）。若荷莫茲海峽航行持續受阻，AI加速器買家也將評估第四要件：供應不輟。

台灣晶圓廠即使遭遇一次電力品質出差錯，都可能導致數周產出受影響、延遲部署、資料中心營收損失，遑論戰爭中斷供應數周，布建AI基建的雲端業者冒不起這種風險。相較這些潛在損失，產能分散至不同地點增加的成本不算什麼。

在晶片設計公司競逐產能下，台積電亞利桑那廠可望憑電網穩定優勢，縮小與台廠利潤差距。在這種情境下，彭博行業研究推測，到2028年亞利桑那廠毛利率可能達到、甚至超越台積電晶圓廠平均值，比按產能利用率曲線推算的達標日提前數年。