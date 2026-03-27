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中科及台積電榮獲首屆生態多樣性「保育共生地」認證

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
中科台中園區與台積電15A廠同時通過認證的首例。圖／中科管理局提供
中科台中園區與台積電15A廠同時通過認證的首例。圖／中科管理局提供

中科管理局27日宣布，中科台中園區及台積電（2330），聯袂申請通過農業部林業及自然保育署首屆「保育共生地（OECMs）」認證，這是台灣依昆明─蒙特婁全球生物多樣性框架所推動的方案，中科台中園區與台積電15A廠成為全國首件通過認證的科學園區及半導體廠，具指標性意義。

中科管理局長許茂新表示，此次通過認證，也展現中科及園區事業公私協力，長期推動生物多樣性保育與永續發展的具體成果。

依林業及自然保育署公布，本次全國共計62處場域通過認證，涵蓋政府機關、企業、學校及民間團體等多元主體，總面積達2,916公頃，為我國推動保護區外保育（OECMs）的重要里程碑，亦呼應2030年全球「30×30」生物多樣性目標，展現各界共同投入自然保育的成果。

「保育共生地（OECMs）」是聯合國生物多樣性公約所定義，強調在保護區之外，透過妥善治理與管理，使區域能長期維持生物多樣性保育功能。林業及自然保育署於2025年6月6日發布認證方案，積極串聯國土生態保育綠色網絡，提升整體生態系韌性。

許茂新指出，中科台中園區自開發初期，即秉持「生產、生活、生態、生命」四生共榮理念進行整體規劃，園區內公園綠地與多功能滯洪池系統兼具防災與生態功能，目前綠地及公園面積約170公頃，占園區整體約37%，並設有10座滯洪池。

除防洪調節外，亦提供多元棲地與休憩空間，並與台中都會公園、大肚山農地及筏子溪藍帶等周邊環境串聯，形成重要生態廊道。

為推動生態營造與維護經諮詢生態專業人士，合作積極投入生態廊道串聯計畫，導入複層植栽設計，並於日常養護作業中，採取排水道分區輪替除草（半半施作）等友善管理措施，以常保棲地的功能。

同時也積極辦理園區稀有原生植物-狗花椒及天料木枝的復育工作，致力維持棲地完整性與生物多樣性；經長期觀察紀錄，園區內已有紫斑蝶過境及鳳頭蒼鷹、東方蜂鷹、黑翅鳶、赤腹鷹、石虎等多樣物種棲息活動，顯示生態環境品質持續提升。

園區廠商亦積極響應保育行動，其中台積電晶圓15A廠區綠帶空間亦同步通過本次認證，為國內半導體製造廠區取得保育共生地認證的先行案例，並成功復育保育魚類巴氏銀鮈，展現企業在推動生產與生態共融上的具體作為。

中科管理局於園區綠地維護過程中，亦結合台中園區維護廠商一品景造園有限公司，在認證申請及生態管理作業上密切配合，共同提升園區整體生態品質。

許茂新表示，此次榮獲保育共生地認證，不僅肯定中科在高科技產業發展之外，兼顧環境治理與自然保育的努力，亦為國內科學園區推動保育共生地的重要示範。未來管理局將持續深化園區生態保育措施，並攜手園區廠商與相關夥伴，擴大保育網絡效益，朝向打造科技與自然和諧共生的永續園區邁進。

中科管理局副局長施文芳率營建組長謝東進等授證。圖／中科管理局提供
中科管理局副局長施文芳率營建組長謝東進等授證。圖／中科管理局提供

「世界賞鳥博覽會」參展。圖／中科管理局提供
「世界賞鳥博覽會」參展。圖／中科管理局提供

大肚臺地綠藍帶串聯計畫-橫山公園複層植栽。圖／中科管理局提供
大肚臺地綠藍帶串聯計畫-橫山公園複層植栽。圖／中科管理局提供

台積電 中科

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