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錼創李允立：MicroLED迎「滿地金條」好時機 CPO商用進度超預期

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

錼創科技-KY（6854）董事長李允立27日出席TOSIA Award頒獎典禮指出，MicroLED產業已迎來前所未有的好時機，受惠AI伺服器帶動共同封裝光學元件（CPO）需求爆發，原本預期需時3至4年的技術進展，目前看來將遠快於預期，有望在2至3年內實現大規模商業化。

李允立形容，若從多元應用角度觀察，現在MicroLED產業可說是「滿地都是金條」，過去市場對於技術可行性的質疑已轉為明確的商轉方向。

李允立分析，目前光通訊技術正由雷射（Laser）概念向MicroLED移動。在技術區隔上，雷射主要應用於5公尺以上的長距離傳輸，MicroLED則鎖定5公尺以下的短距離應用，直接競爭對象為傳統銅線。

相較於銅線在傳輸時訊號衰減快且能耗高，MicroLED光通訊預計可節省70%至90%能耗，將成為AI伺服器解決能效問題的關鍵。李允立坦言，這塊發展速度遠超想像，2028年以前就有機會見到產業規模爆發。

針對市場應用，李允立強調AR眼鏡趨勢極為明確，市場正由OLED轉向MicroLED陣營。錼創今年主力仍聚焦穿戴裝置，智慧手錶方向明確且已有更多大廠投入，此外如透明顯示器也開始商品化，處於「現在進行式」。

錼創透過技術授權與設備轉讓模式，去年第4季單季EPS達2.04元，毛利率衝上54.55%，已展現強勁獲利動能。

展望2026年，李允立對營運持審慎樂觀立場，認為在產業方向轉向清晰的當下，錼創對自身產品競爭力充滿信心。他重申，隨生態系逐漸成熟，MicroLED已揮別過往技術與成本面的質疑，在各項應用百花齊放的當下，目前正是發展至今最好的時間點。

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