快訊

美股早盤／市場不理會川普延後攻擊時限 3大指數盡墨、恐慌指數衝破30

求復合失敗…台中金融男當街持雙刀揮砍 女友遭刺死倒臥血泊

聽新聞
0:00 / 0:00

錼創：Micro LED應用於網通產業 估計2、3年有機會

中央社／ 台北27日電

台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）理事長、錼創科技-KY董事長李允立今天表示，微型發光二極體（MicroLED）應用於「光互連」的網通產業，估計最快2、3年就能實現。

台灣光電暨化合物半導體產業協會今天舉行2026TOSIA AWARD頒獎典禮，李允立會後受訪指出，Micro LED除用於傳統顯示產業，應用於光通訊產業也是必然趨勢，已應用的智慧手錶、電視螢幕，還有面板廠力推的車用市場，以及擴增實境（AR）眼鏡應用是「現在進行式」。

李允立說明，Micro LED應用於通訊產業大概以5公尺以內的傳輸距離，雖然現階段銅線傳輸速度加快，不斷突破瓶頸，但除了速度，其實還有一個更重要因素，就是銅線傳輸的能耗太大，所以「光進銅退」狀況，還是會在未來幾年內發生，從原本預期的3、4年縮短到大約2、3年。

至於錼創今年展望，李允立說明，錼創現階段的Micro LED在手錶等智慧裝置應用明確，車載、大型顯示器應用，甚至透明顯示器都有採用，新的應用就是眼鏡，穿戴裝置應用出貨今年已有新訂單洽談中。

擴增實境 智慧手錶

延伸閱讀

富采申報轉讓錼創700張

富采光電推出像素化車用光源平台 2026 Touch Taiwan首度亮相

大數字／臉上革命 AI眼鏡出貨喊衝…今年上看950萬副

大數字／技術新挑戰 聚焦檢測修補

相關新聞

工研院2026 VLSI TSA研討會4月13日登場 聚焦AI推論加速、晶圓級運算

工研院主辦的半導體年度盛會「2026國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA）將於4月13日至16日在新竹國賓大飯店登場。

上緯投控跨足AI機器人 全台首座機器人應用展示中心開幕

上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯科技，位於於台北內湖、全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」27日開幕，上緯集團董事長蔡朝陽表示，應用展示中心的啟用，象徵集團正式由先進材料跨足高階AI智慧領域，邁入全新發展階段。

AMD推出專為開發人員與創作者打造的Ryzen 9 9950X3D2處理器

AMD今日宣布推出專為開發人員與創作者打造的Ryzen 9 9950X3D2處理器 ，為全球首款採用「雙AMD 3D V-Cache」技術的桌上型處理器，預計於4月22日上市。

AI員工「龍蝦」來了…KPMG：越聰明闖禍本事越大 須掌握三大安全原則

全球近期掀起一波「養龍蝦」熱潮，安侯企業管理（股）公司董事總經理謝昀澤表示，代理式AI最吸引企業的地方，在於它結合了兩種能力：機器人流程自動化（RPA）的自動化執行力+大型語言模型（LLM）的理解能力。因此AI不只是回答問題，而是可以自己完成整個任務流程。

鴻海旗下夏普Dynabook AI 全方位解決方案亮相

鴻海（2317）旗下夏普姊妹公司台灣玳能（Dynabook）於今年 AI EXPO 再度參展，全面展示涵蓋 AI PC、XR 應用、智慧辦公與智慧能源管理的整體解決方案。透過「Device + Solution + Service」整合策略，展現其在 AI 應用與數位轉型領域的技術實力與前瞻布局。

晶圓代工、封測成本齊漲 DDIC供應商醞釀上調報價

集邦科技今（27）日發布最新調查，由於2025年起半導體晶圓代工、後段封裝測試成本逐步提高，且貴金屬原材料價格持續攀升，加重顯示驅動IC（DDIC）廠商成本壓力，部分業者近期已開始和面板客戶溝通，評估上調報價的可能性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。