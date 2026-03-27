錼創：Micro LED應用於網通產業 估計2、3年有機會

台灣光電暨化合物半導體產業協會（TOSIA）理事長、錼創科技-KY董事長李允立今天表示，微型發光二極體（MicroLED）應用於「光互連」的網通產業，估計最快2、3年就能實現。

台灣光電暨化合物半導體產業協會今天舉行2026TOSIA AWARD頒獎典禮，李允立會後受訪指出，Micro LED除用於傳統顯示產業，應用於光通訊產業也是必然趨勢，已應用的智慧手錶、電視螢幕，還有面板廠力推的車用市場，以及擴增實境（AR）眼鏡應用是「現在進行式」。

李允立說明，Micro LED應用於通訊產業大概以5公尺以內的傳輸距離，雖然現階段銅線傳輸速度加快，不斷突破瓶頸，但除了速度，其實還有一個更重要因素，就是銅線傳輸的能耗太大，所以「光進銅退」狀況，還是會在未來幾年內發生，從原本預期的3、4年縮短到大約2、3年。

至於錼創今年展望，李允立說明，錼創現階段的Micro LED在手錶等智慧裝置應用明確，車載、大型顯示器應用，甚至透明顯示器都有採用，新的應用就是眼鏡，穿戴裝置應用出貨今年已有新訂單洽談中。