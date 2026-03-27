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工研院2026 VLSI TSA研討會4月13日登場 聚焦AI推論加速、晶圓級運算

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
2026年「國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA）將於4月13日至17日在新竹舉行，報名截止日期為3月31日。今年大會焦點將鎖定AI與量子運算等前瞻技術。工研院／提供
2026年「國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA）將於4月13日至17日在新竹舉行，報名截止日期為3月31日。今年大會焦點將鎖定AI與量子運算等前瞻技術。工研院／提供

工研院主辦的半導體年度盛會「2026國際超大型積體電路技術、系統暨應用研討會」（VLSI TSA）將於4月13日至16日在新竹國賓大飯店登場。

工研院指出，在全球半導體技術由製程微縮邁向「系統整合」新紀元的趨勢下，今年會議在經濟部產業技術司支持下，重點聚焦生成式AI與量子運算等驅動產業轉型的核心引擎。

工研院表示，本屆研討會邁入第43年，邀請多位全球重量級貴賓與會，包含美國AI晶片獨角獸Cerebras Systems首席工程師Bendik Kleveland，將分享突破極限的晶圓級運算技術；記憶體龍頭美光科技（Micron）技術院士Alessandro Calderoni也將解析AI時代的先進記憶體變革。

針對國防與資安關鍵，大會則邀請比利時魯汶大學教授Ingrid Verbauwhede分享硬體安全與密碼系統設計；日本廣島大學教授Minoru Fujishima則將發表太赫茲（THz）無線通訊與射頻電路的前瞻發展。

工研院強調，AI市場火熱需求促使半導體技術研發全方位進化，今年研討會吸引包含新思科技、應用材料、英特爾（Intel）、麻省理工學院、住友電氣工業、蘇黎世聯邦理工學院等全球大廠專家齊聚，探討主題橫跨先進製程、異質整合、AI和量子運算架構及下一代記憶體技術。隨著運算需求倍增，今年研討會特別強化「系統層級」深度探討，展現從底層元件材料到高層系統設計的全面布局。

在技術應用層面，大會安排美國量子計算先驅SEEQC首席技術長漢述仁博士探討量子硬體架構，清華大學教授林永隆則發表生成式AI推論加速晶片技術。

工研院提到，今年觸角亦延伸至智慧醫療，由陽明交通大學與臺北榮總陳適安教授首度分享AI心律訊號分析的創新應用。會議期間預計將針對AI加速器、電路與介面、元件與材料等核心技術，進行超過100篇論文發表。

工研院表示，今年除了為期三天的實體會議，會後亦將開放線上平台提供為期一個月的影片觀看服務。開幕當天並將舉行備受高科技產業矚目的「2026 ERSO AWARD」與「胡正明半導體創新獎」頒獎典禮，表揚國內傑出產業人才。目前研討會報名已全面展開，將於3月31日截止。

先進製程 陽明交通大學 無線通訊

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