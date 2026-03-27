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宏碁遊戲旗下唯晶科技 收購北美遊戲美術工作室

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁遊戲-創（6908）25日轉創新板上市後，旋即展開新一輪投資併購，擴大北美市場布局。27日旗下子公司唯晶科技（Winking）公告取得Studios Ampera Inc. 100%股權，採取現金加換股方式進行，唯晶科技表示，主要是為增強美術外包事業競爭力及經營效益。

唯晶科技本次交易對象為Claude Bordeleau及其他2位自然人，共3位交易相對人，對價條件為現金價款加幣525,010元（新台幣約1,212萬元），於股權完成交割時給付，股權價款1,000萬Winking股份於2029年底前分2期完成給付。

唯晶科技表示，換股後Winking與Ampera雙方仍存續，未有變更權利義務主體相關事宜。

此外，本次併購將對唯晶科技每股淨值、每股純益產生影響。併購前唯晶科技每股淨值為12美分，併購後唯晶科技每股淨值為11.72美分。併購前唯晶科技每股純益為0.07美分，併購後唯晶科技每股純益為0.06美分。

Ampera為總部位於加拿大魁北克的遊戲開發和美術外包工作室。業界分析，唯晶科技透過收購Ampera，將可敲開歐美市場大門，Ampera目前已取得初步商業成功，並積極與多家中大型遊戲開發商和發行商合作專案。

唯晶科技為全球第四大遊戲美術代工廠商。唯晶科技創辦人詹承翰先前表示，接下來營運重心將鎖定歐美市場，除拓展在地團隊外，唯晶科技將採取併購策略，公司目前已接觸逾10個潛在併購標的，目前正在評估當中。

展望後市，詹承翰指出，公司累計活躍客戶超過600個，涵蓋全球25大遊戲廠中的22家，且這些客戶逐年成長，從意向性訂單來看，客戶新專案估至少達4,860萬美元，其中約有3,460萬美元，預計可在唯晶2026會計年度中認列為營收。

宏碁 每股純益

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