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上緯投控跨足AI機器人 全台首座機器人應用展示中心開幕

經濟日報／ 記者宋健生／台北即時報導
上緯集團董事長蔡朝陽與「台智寶(TaiiBot)」機器人互動。業者／提供
上緯集團董事長蔡朝陽與「台智寶(TaiiBot)」機器人互動。業者／提供

上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯科技，位於於台北內湖、全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」27日開幕，上緯集團董事長蔡朝陽表示，應用展示中心的啟用，象徵集團正式由先進材料跨足高階AI智慧領域，邁入全新發展階段。

蔡朝陽強調，上緯智聯「台智寶(TaiiBot)」在AI智慧與資安技術整合已有突破性進展。未來，上緯將整合全球供應鏈優勢，打造機器人產業整合平台。

同時，並結合上緯深厚的複合材料實力運用，在台智寶及知名機器人品牌，以製造出「全球最輕且100%全可回收AI機器人」為目標，加速產業應用規模化落地，推動AI智慧走向全球部署。

今天的開幕式，上緯智聯不僅實現了高效能邊緣運算與數據在地化，更結合上緯自主研發的X-PEEK可回收高階複合材料，為機器人打造堅韌輕巧的複材骨骼，樹立次世代AI機器人解決方案的新標竿。

蔡朝陽說：「應用展示中心的啟用，是集團轉型的重要里程碑。上緯透過簽署多項戰略合作，建構完整的產業生態系，正如15年前，上緯在質疑聲中成功開拓台灣首座離岸風電，我們創造了歷史。如今我們延續這份堅持，邁向AI智慧機器人領域。」

上緯智聯執行副總張銘榤表示，資安是產品的核心，上緯智聯成功整合NVIDIA邊緣運算能力與AWS雲端架構，堅持數據在地化處理，在確保數據隱私與資安合規性的前提下，展現極高的技術韌性，使上緯於當前全球機器人市場中極具競爭力。

作為台灣首座互動型機器人應用展示中心，上緯智聯以「在地應用」為核心概念，致力扮演產業橋樑與整合平台。他強調，展示中心的成立僅是開端，未來將持續以科技驅動產業成長，從虛擬走進人類生活，為全球產業創造永續價值。

上緯智聯科技位於於台北內湖、全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」27日開幕。業者／提供
上緯智聯科技位於於台北內湖、全台首座「上緯智聯機器人應用展示中心」27日開幕。業者／提供

上緯董事長蔡朝陽說，集團將以製造出全球最輕且100%全可回收AI機器人為目標。業者／提供
上緯董事長蔡朝陽說，集團將以製造出全球最輕且100%全可回收AI機器人為目標。業者／提供

上緯 機器人

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