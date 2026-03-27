研華策略投資加雲聯網 推動智慧電網與能源轉型

工業電腦廠研華今天宣布，透過全資子公司研華投資完成對能源解決方案供應商加雲聯網（Intelligent Cloud Plus）的策略性投資，共同開發電力與能源自動化產業的數位化解決方案，攜手推動智慧電網與能源轉型升級。

研華物聯網自動化事業群副總經理林清波透過新聞稿表示，加雲聯網具備橫跨傳統電力事業、國際電力設備大廠及前瞻能源科技的系統整合能力，為少數能打通IT（資訊科技）與OT（營運科技）、並兼具場域實績的關鍵合作廠商。

林清波說，此次投資的關鍵價值，不僅止於產品銷售，更是將台灣在能源數位轉型的經驗進行「產品化」與「系統化輸出」，透過與生態系廠商的協同合作，推動解決方案在全球市場快速複製與規模化擴展。

加雲聯網總經理廖佑晟指出，能源轉型進入下一階段，產業競爭關鍵已從設備成本，轉向系統的安全性與智慧化能力。加雲聯網在台電體系及離岸風電國際專案中累積實績，與研華聯手將引領台灣新能源產業，從單點設備銷售進化為具備國際規格的智控生態系服務。