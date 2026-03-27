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AMD推出專為開發人員與創作者打造的Ryzen 9 9950X3D2處理器

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD Ryzen 9 9950X3D2為首款採用雙AMD 3D V-Cache技術的桌上型處理器。圖／AMD提供
AMD Ryzen 9 9950X3D2為首款採用雙AMD 3D V-Cache技術的桌上型處理器。圖／AMD提供

AMD今日宣布推出專為開發人員與創作者打造的Ryzen 9 9950X3D2處理器 ，為全球首款採用「雙AMD 3D V-Cache」技術的桌上型處理器，預計於4月22日上市。

AMD資深副總裁暨運算與繪圖事業群總經理Jack Huynh揭曉全新AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition處理器，為全球首款採用「雙AMD 3D V-Cache」技術的桌上型處理器，預計於4月22日正式上市。這款全新處理器不僅延續第2代AMD 3D V-Cache技術的優勢，也進一步推動AMD在下一代應用領域的創新發展。

AMD表示，Ryzen 9 9950X3D2處理器將自4月22日起於全球同步上市。是全球首款雙晶片（chiplets）皆搭載AMD 3D V-Cache技術的桌上型處理器。搭載16個「Zen 5」核心，並具備高達208MB的總快取容量，為Ryzen處理器有史以來最高快取容量，旨在提供更低的延遲與更高的吞吐量。

此外，在DaVinci Resolve、Blender等創意工作負載，以及Unreal Engine、Chromium等大規模原始碼編譯上，相較現有的Ryzen 9 9950X3D處理器，在相同條件下可帶來5%至10%的效能提升。

總經理 創作者 Ryzen

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