鴻海旗下夏普Dynabook AI 全方位解決方案亮相

鴻海（2317）旗下夏普姊妹公司台灣玳能（Dynabook）於今年 AI EXPO 再度參展，全面展示涵蓋 AI PC、XR 應用、智慧辦公與智慧能源管理的整體解決方案。透過「Device + Solution + Service」整合策略，展現其在 AI 應用與數位轉型領域的技術實力與前瞻布局。

面對 AI 時代運算架構與應用場景日益多元的需求，Dynabook 本次展出不僅聚焦 AI PC 的產品進化，更進一步延伸至 XR 沉浸式應用、 ESG 能源管理以及會議辦公，打造跨場域整合的智慧解決方案。

Dynabook 台灣玳能董事長陳侶德表示：「AI 不只是單一技術的導入，而是企業營運模式的全面重構。從個人運算裝置、協作模式到能源管理，我們致力於透過完整的 AI 解決方案，協助企業在提升效率的同時，兼顧安全性、彈性與永續發展。」同時也強調，未來將持續深化與產業夥伴的合作，打造更完整的 AI 生態系。

在 AI PC 產品布局上，Dynabook 於今年策略性擴展商務機種陣容，採取 Intel 與 AMD 雙平台並進策略，提供更具彈性的選擇。此次首度展出搭載 AMD Ryzen PRO 200 系列處理器的 Portégé X45W 2-in-1 翻轉筆電，以及 TECRA A45 / A65-M 多工高效機種，強調多核心運算效能與企業級穩定性，可有效應對 AI 資料分析等高負載應用情境；同時亦展示搭載 Intel Core Ultra 300 系列的 TECRA A40-P / A60-P 商務高效機種，憑藉先進架構設計，在能源效率與 AI 推論效能上實現優化，提供穩定且具延展性的企業級運算能力。

透過雙平台策略，不僅讓企業可依據不同工作負載與 IT 架構需求選擇最適合的 AI PC 解決方案，更大幅簡化了 IT 系統管理員在端點設備部署與集中管理的複雜度。

承襲 Dynabook 一貫的品牌 DNA，新一代 AI PC 在導入高效 AI 運算能力的同時，仍維持極致輕薄的機身設計，兼顧行動商務需求；並透過軍規級測試確保產品在長時間高負載運行下，依然具備穩定性與優異散熱表現。

此外，Dynabook 亦推出多項自研 AI 應用軟體，加速 AI 在實際工作場域的落地應用。其中，dynabook Assistant 可於本地端執行文章摘要、語音翻譯與資料檢索，即使在離線環境下仍能運作，有效確保企業商業機密、資料隱私與絕對的安全；而 AI 智慧電池管理系統則能依據使用者工作負載動態調配電力與運算資源，在效能與續航之間取得最佳平衡，實現 Smart AI 辦公體驗。