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神腦估今年全台手機銷量持平或微降 AI滲透率提升
手機通路商神腦今天舉行線上法人說明會，神腦預估，今年全台手機總銷量將較去年的530萬支持平或微幅下滑。其中，AI功能逐漸從高階手機下放至中低階手機，AI手機滲透率可望提升。
神腦表示，AI帶動記憶體缺貨漲價，直接衝擊手機製造端的BOM（物料清單），包括三星、小米等品牌都已陸續反映成本調漲售價，中階手機受影響程度約達10%至20%。
至於蘋果方面，神腦表示，蘋果目前未直接調漲售價，是透過供應鏈管控來吸收成本壓力；神腦認為，9月蘋果將推出新一代iPhone，定價策略至關重要，如果價格維持穩定，將有助帶動整體換機需求，引導市場買氣。
神腦看好今年AI手機的滲透率將大幅提升，相關應用不再侷限於旗艦機種，而是全面往下至中高階、甚至部分低階機型，成為驅動消費者手機升級的重要動力。
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