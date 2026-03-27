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晶圓代工、封測成本齊漲 DDIC供應商醞釀上調報價

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
晶圓示意圖。圖／AI生成
晶圓示意圖。圖／AI生成

根據TrendForce最新調查，由於2025年起半導體晶圓代工、後段封裝測試成本逐步提高，且貴金屬原材料價格持續攀升，加重顯示驅動IC (Display Driver IC, DDIC)廠商成本壓力，部分業者近期已開始和面板客戶溝通，評估上調報價可能性。

從成本結構分析，晶圓代工占據整體DDIC高達六至七成成本，後段的封裝與測試代工成本則占兩成左右。近期原物料、能源與人力成本推升晶圓代工報價，尤其八吋產能因長期未擴充，且受到PMIC、Power Discrete等電源產品排擠，供給維持緊繃，DDIC主要使用的高壓製程成本因此提高。

12吋晶圓部分，近期因台系代工廠減少高壓製程產能，更多客戶轉向本就是DDIC主要代工廠的Nexchip投片，支撐其產能利用率保持在高點，成熟製程價格亦呈上行趨勢。TrendForce表示，8吋和部分與DDIC相關的12吋成熟製程產能偏緊，導致晶圓成本全面上升，DDIC供應商難以自行吸收，轉嫁壓力浮現。

DDIC產品在後段須經過金凸塊(bumping)、封裝、測試等多道製程，近期因封裝產能吃緊，材料價格、人力成本增加等因素，封測代工報價已有調升，尤以COF(Chip-on-Film)與COG(Chip-on-Glass)等產品線的成本壓力較為顯著。此外，由於國際金價自2024年持續走高，金凸塊材料成本不斷上升。儘管部分廠商已逐步導入替代方案，以降低對黃金材料的依賴，短期內仍難以完全抵消金價上漲帶來的壓力。

TrendForce指出，部分DDIC供應商正評估調整報價的可能性，以反映成本上升的影響。若晶圓代工與封測成本漲勢延續，將提高DDIC漲價的機率，而價格漲幅將取決於產品類型、應用市場、客戶結構等因素。

從終端應用來看，DDIC用於電視、監視器、筆電與智慧手機等顯示產品，因此成本變化可能逐步傳導至面板廠與終端品牌。DDIC的報價調整情況，將依上游成本走勢、產能供需情況和終端市場需求而定，皆是目前重要的觀察指標。

晶圓代工 產能利用率 製程

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