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茂綸對本季業績表現樂觀看待
電子通路廠茂綸（6227）去年營運成績亮眼，展望今年，對AI運算中心市場前景維持高度樂觀，評估AI工廠相關動能仍強勁，並對本季業績表現樂觀看待。
茂綸為日本Macnica集團旗下通路廠，去年業績創新高，合併營收達174.89億元，年增率高達41.8％；歸屬母公司業主淨利為5.73億元，年增17％，每股純益為7.54 元。該公司累計今年前兩月合併營收為28.42億元，年增26.5％。
茂綸董事長吳偉國指出，已建構出半導體、軟體、系統整合及資安等四大成長引擎，該公司致力發展軟硬整合業務，相關營收占比已從2024年的15％，於2025年提升至35％。
茂綸總經理莊文杰則表示，該公司的半導體業務持續增長，系統及軟體方面是服務與解決方案提供者，而資安業務會是公司的第四隻腳。
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