茂綸對本季業績表現樂觀看待

最近Threads上有網友指出，自己近期因為企業AI轉型遭裁員，即便自己當初還認真學習這個新科技不落人後。這樣的故事是真的嗎？企業裁員不一定都是真的被AI取代，但到了2026年，即便AI仍不完美，但已足以讓管理層相信，可以先減少部分白領工作。從Snowflake整個技術寫作團隊被砍，到Atlassian、AWS一邊推廣AI工具、一邊縮編，新的失業潮不再只是預言，而是當下組織重寫工作分工的現實。為何擁抱AI的人類員工仍會被取代？這一波最容易被替代的會是誰？ 「我今天被裁員了。如果有人知道有適合我的職缺，請告訴我。謝謝！」原先在Snowflake擔任資深技術文件工程師的烏爾巴諾（Randy Urbano），在個人LinkedIn上向他的社群網絡發出求職訊息。 然而，他並不是孤例。在另一個討論串裡，他的同事薩加尼奇（Al Saganich）、也同樣是資深技術文件工程師，表示團隊都遭到裁撤，而且他們在離開前，「正在把文件改得更適合AI使用」。 換句話說，這些技術寫作者把產品知識整理成更容易被大語言

2026-03-27 12:05