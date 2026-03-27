DDIC 漲價壓力浮現 集邦：晶圓代工、封測與金價齊揚 成本轉嫁面板鏈

研調機構集邦指出，隨著2025年以來晶圓代工、後段封裝測試報價逐步墊高，加上貴金屬原料價格持續走升，顯示驅動IC（DDIC）供應商成本壓力明顯加重，部分業者近期已開始與面板客戶溝通，評估調升報價的可行性，顯示DDIC供應鏈正醞釀新一波價格調整。

集邦分析，DDIC成本結構中，晶圓代工約占總成本六至七成，封裝與測試則約占兩成，是影響整體成本變動的兩大關鍵。近期原物料、能源與人力成本上升，推升晶圓代工報價，其中八吋產能因長期未見明顯擴充，又受到PMIC、Power Discrete等產品排擠，使DDIC主要使用的高壓製程供給持續偏緊，進一步帶動成本上揚。

在十二吋晶圓方面，隨著部分台灣代工廠縮減高壓製程產能，更多客戶轉向原本即為DDIC重要代工來源的Nexchip投片，也使其產能利用率維持高檔，帶動成熟製程價格續呈上行。整體來看，無論八吋或與DDIC相關的部分十二吋成熟製程，供應面都偏緊，晶圓成本上升壓力已難由DDIC業者單方面吸收。

除前段製程外，後段封測成本也同步墊高。DDIC在後段須歷經金凸塊、封裝與測試等多道程序，近期因封裝產能偏緊、材料價格與人力成本走高，封測代工報價已出現上調，其中COF與COG等產品線承受的成本壓力更為顯著。

此外，國際金價自2024年以來持續走高，也讓金凸塊材料成本增加。雖然部分業者已陸續導入替代材料與方案，試圖降低對黃金用量的依賴，但短期內仍難完全抵銷金價上漲帶來的負擔，進一步加深整體DDIC供應商的獲利壓力。

集邦認為，若晶圓代工與封測成本漲勢延續，DDIC報價上調的機率將進一步提高，但實際漲幅仍要視產品類型、應用市場與客戶結構而定。由於DDIC廣泛應用於電視、監視器、筆電與智慧手機等顯示產品，後續若價格調整落地，成本也可能沿著供應鏈逐步傳導至面板廠與終端品牌廠，成為後市觀察重點。