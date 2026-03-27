快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

新漢旗下綠基 登錄興櫃交易

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
綠基長期專注於影像AI技術與邊緣運算應用。綠基／提供
綠基長期專注於影像AI技術與邊緣運算應用。綠基／提供

新漢（8234）集團旗下子公司綠基（7771）於27日正式登錄興櫃交易，主辦輔導券商為台新證券。

綠基2025年度合併營收為6.48億元，較前一年度成長約26.92%，基本每股盈餘為2.60元。今年1-2月營收相對於去年同期略微衰退，主要是因農曆年假期天期較長影響出貨所致，惟公司後續在手訂單將陸續出貨，預計未來營收應可維持穩定成長。

綠基長期專注於影像AI技術與邊緣運算應用，致力讓影像資料成為產業決策引擎，有別於消費性應用市場，綠基聚焦企業級影像應用，布局智慧商港、車載交通及工業關鍵基礎設施等領域。

新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像AI正快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來除持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線亦將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。

綠基總經理楊星耀指出，綠基在技術與全球市場布局以「Smart Vision」與「AI Vision」雙擎架構發展影像AI平台。Smart Vision聚焦光機電整合與邊緣運算設備設計，涵蓋AI網路攝影機、邊緣AI設備及錄影工作站與伺服器；AI Vision則專注影像辨識模型與AI演算法開發，強化影像資料分析與場域應用能力，形成從影像設備到產業應用解決方案的一體化能力，有別於傳統安控產業以設備銷售為主的商業模式。

綠基於美國市場與國際知名科技大廠合作發展結合邊緣運算與雲端應用的影像AI平台，應用於公共安全與關鍵基礎設施；在歐洲與東南亞市場則與軟體開發商合作，推動影像AI於智慧商港、交通運輸與軌道系統等場域應用，並透過港口軟體系統生態系合作夥伴，長期將影像AI解決方案導入全球港口市場。

而在台灣市場，綠基子公司安恩嘉展現落地化解決方案能力，於2023年與長榮海運合作，於高雄第七貨櫃中心打造台灣首座OCR自動化智慧商港系統，透過影像辨識與AI技術，將碼頭交領櫃作業時間由原本約1至2小時縮短至約10分鐘，大幅提升港區營運效率。

展望未來，綠基表示，隨著AI與邊緣運算應用持續擴展，公司將持續深化影像AI平台技術，拓展多元產業場域應用，並積極布局民軍兩用應用領域，包括無人機影像辨識等方向，持續強化未來營運動能。

基礎設施

延伸閱讀

新兵入伍剽悍！綠基興櫃首日飆175% 影像 AI、軍工題材點火蜜月行情

相關新聞

AI取代跟你想的不同！這群老師傅替AI鋪好路 下場是被請出門

最近Threads上有網友指出，自己近期因為企業AI轉型遭裁員，即便自己當初還認真學習這個新科技不落人後。這樣的故事是真的嗎？企業裁員不一定都是真的被AI取代，但到了2026年，即便AI仍不完美，但已足以讓管理層相信，可以先減少部分白領工作。從Snowflake整個技術寫作團隊被砍，到Atlassian、AWS一邊推廣AI工具、一邊縮編，新的失業潮不再只是預言，而是當下組織重寫工作分工的現實。為何擁抱AI的人類員工仍會被取代？這一波最容易被替代的會是誰？ 「我今天被裁員了。如果有人知道有適合我的職缺，請告訴我。謝謝！」原先在Snowflake擔任資深技術文件工程師的烏爾巴諾（Randy Urbano），在個人LinkedIn上向他的社群網絡發出求職訊息。 然而，他並不是孤例。在另一個討論串裡，他的同事薩加尼奇（Al Saganich）、也同樣是資深技術文件工程師，表示團隊都遭到裁撤，而且他們在離開前，「正在把文件改得更適合AI使用」。 換句話說，這些技術寫作者把產品知識整理成更容易被大語言

晶圓代工、封測成本齊漲 DDIC供應商醞釀上調報價

根據TrendForce最新調查，由於2025年起半導體晶圓代工、後段封裝測試成本逐步提高，且貴金屬原材料價格持續攀升，加重顯示驅動IC (Display Driver IC, DDIC)廠商成本壓力，部分業者近期已開始和面板客戶溝通，評估上調報價可能性。

茂綸對本季業績表現樂觀看待

電子通路廠茂綸（6227）去年營運成績亮眼，展望今年，對AI運算中心市場前景維持高度樂觀，評估AI工廠相關動能仍強勁，並對本季業績表現樂觀看待。

DDIC 漲價壓力浮現 集邦：晶圓代工、封測與金價齊揚 成本轉嫁面板鏈

研調機構集邦指出，隨著2025年以來晶圓代工、後段封裝測試報價逐步墊高，加上貴金屬原料價格持續走升，顯示驅動IC（DDIC）供應商成本壓力明顯加重，部分業者近期已開始與面板客戶溝通，評估調升報價的可行性，顯示DDIC供應鏈正醞釀新一波價格調整。

研華策略投資 入股加雲聯網

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）27日宣布，透過其全資子公司研華投資完成對加雲聯網（ICP, Intelligent Cloud Plus）之策略性投資。此次合作將結合加雲聯網在電力公用事業領域的深厚技術及實績，與研華於工業自動化控制、智能通訊系統及AI邊緣運算平台的核心優勢，共同開發電力與能源自動化產業的數位化解決方案，攜手推動智慧電網與能源轉型升級。

新漢旗下綠基 登錄興櫃交易

新漢（8234）集團旗下子公司綠基（7771）於27日正式登錄興櫃交易，主辦輔導券商為台新證券。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。