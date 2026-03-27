新漢旗下綠基 登錄興櫃交易

新漢（8234）集團旗下子公司綠基（7771）於27日正式登錄興櫃交易，主辦輔導券商為台新證券。

綠基2025年度合併營收為6.48億元，較前一年度成長約26.92%，基本每股盈餘為2.60元。今年1-2月營收相對於去年同期略微衰退，主要是因農曆年假期天期較長影響出貨所致，惟公司後續在手訂單將陸續出貨，預計未來營收應可維持穩定成長。

綠基長期專注於影像AI技術與邊緣運算應用，致力讓影像資料成為產業決策引擎，有別於消費性應用市場，綠基聚焦企業級影像應用，布局智慧商港、車載交通及工業關鍵基礎設施等領域。

新漢兼綠基董事長林茂昌表示，影像AI正快速從傳統監控應用走向產業決策系統，未來除持續深化智慧商港與工業產業場域應用外，產品線亦將延伸至軍工產業，包括無人機影像辨識等應用，拓展高附加價值市場。

綠基總經理楊星耀指出，綠基在技術與全球市場布局以「Smart Vision」與「AI Vision」雙擎架構發展影像AI平台。Smart Vision聚焦光機電整合與邊緣運算設備設計，涵蓋AI網路攝影機、邊緣AI設備及錄影工作站與伺服器；AI Vision則專注影像辨識模型與AI演算法開發，強化影像資料分析與場域應用能力，形成從影像設備到產業應用解決方案的一體化能力，有別於傳統安控產業以設備銷售為主的商業模式。

綠基於美國市場與國際知名科技大廠合作發展結合邊緣運算與雲端應用的影像AI平台，應用於公共安全與關鍵基礎設施；在歐洲與東南亞市場則與軟體開發商合作，推動影像AI於智慧商港、交通運輸與軌道系統等場域應用，並透過港口軟體系統生態系合作夥伴，長期將影像AI解決方案導入全球港口市場。

而在台灣市場，綠基子公司安恩嘉展現落地化解決方案能力，於2023年與長榮海運合作，於高雄第七貨櫃中心打造台灣首座OCR自動化智慧商港系統，透過影像辨識與AI技術，將碼頭交領櫃作業時間由原本約1至2小時縮短至約10分鐘，大幅提升港區營運效率。

展望未來，綠基表示，隨著AI與邊緣運算應用持續擴展，公司將持續深化影像AI平台技術，拓展多元產業場域應用，並積極布局民軍兩用應用領域，包括無人機影像辨識等方向，持續強化未來營運動能。