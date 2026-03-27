聽新聞
0:00 / 0:00
ABF 載板報價續揚可期 法人大幅調高南電目標價
南電（8046）受益800G交換器及ASIC需求強勁，加上ABF載板漲價效應，第1季可望淡季不淡，法人並看好T glass缺口持續擴大，推動產品價格上揚，進一步支撐營收及毛利率表現，大幅調高目標價逾五成。
金控旗下投顧法人分析，南電第1季除ABF載板受惠價格上漲，及800G網通交換器需求強勁，訂單能見度持續提升外，隨美系ASIC專案開始放量，預期2026年將擴大導入更多高階AI專案，高階產品組合比重提升有利毛利率向上提升。
受到工作天數較少影響，法人預期南電第1季ABF載板、BT稼動率下滑，單季營收將季減低個位數百分比，但毛利率可望季增且年增至15.6%，主因在於ABF、BT漲價效益，呈現淡季不淡。
法人指出，雖然台玻（1802）、富喬（1815）、南亞（1303）T glass產能將於上半年陸續開出，但載板需求成長更加強勁，預期缺口將有機會持續擴大至2026年第4季，並帶動原物料價格上漲，有利載板廠議價能力，估計載板價格有望維持約5%至10%漲幅。
另一方面，南電2026年主要受惠南亞T glass產能開出，有望緩解缺料瓶頸，帶動稼動率上升。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。