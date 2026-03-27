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上緯跨足 AI 機器人 子公司上緯智聯全台首座應用展示中心開幕

經濟日報／ 記者徐睦鈞／台北即時報導
日前上緯智聯科技發表的台智寶人形機器人結合AI技術，首度跨界登台呈現人機共舞。圖／上緯提供
日前上緯智聯科技發表的台智寶人形機器人結合AI技術，首度跨界登台呈現人機共舞。圖／上緯提供

上緯投控（3708）旗下子公司上緯智聯科技27日於台北內湖盛大舉辦「上緯智聯機器人應用展示中心」開幕儀式。此次活動不僅展現上緯智聯「台智寶(TaiiBot)」在AI智慧與資安技術整合的突破性進展，更象徵集團正式由先進材料跨足高階AI智慧領域，邁入全新發展階段。

現場匯聚全球供應鏈技術夥伴與產業專家，共同見證這場「智慧聯動未來」的創新成果。上緯智聯不僅實現了高效能邊緣運算與數據在地化，更結合上緯自主研發的X-PEEK可回收高階複合材料，為機器人打造堅韌輕巧的複材骨骼，樹立次世代AI機器人解決方案的新標竿。

戰略布局：材料底蘊驅動智慧轉型

上緯集團董事長蔡朝陽表示，應用展示中心的啟用是集團轉型的重要里程碑。上緯透過簽署多項戰略合作，建構完整的產業生態系。正如十五年前，上緯在質疑聲中成功開拓台灣首座離岸風電，創造了歷史！如今我們延續這份堅持，邁向AI智慧機器人領域。未來，上緯將整合全球供應鏈優勢，打造機器人產業整合平台並結合上緯深厚的複合材料實力運用在台智寶及知名機器人品牌，以製造出全球最輕且100%全可回收AI機器人為目標，加速產業應用規模化落地，推動AI智慧走向全球部署。

資安首要：攜手NVIDIA與AWS強化在地化應用

上緯智聯執行副總張銘榤強調，資安是產品的核心，上緯智聯成功整合NVIDIA邊緣運算能力與AWS雲端架構，堅持數據在地化處理，在確保數據隱私與資安合規性的前提下，展現極高的技術韌性，使上緯於當前全球機器人市場中極具競爭力。

作為台灣首座互動型機器人應用展示中心，上緯智聯以「在地應用」為核心概念，致力扮演產業橋樑與整合平台。今日展示中心的成立僅是開端，未來將持續以科技驅動產業成長，從虛擬走進人類生活，為全球產業創造永續價值。

機器人 上緯 AI

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