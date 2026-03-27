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新兵入伍剽悍！綠基興櫃首日飆175% 影像 AI、軍工題材點火蜜月行情

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。（本報資料照片）
台股示意圖。（本報資料照片）

中東戰雲密佈導致全球金融市場震盪，台股27日開低走低，權值股紛紛回檔。在一片綠海中，新漢（8234）旗下轉投資公司綠基企業（7771）今日正式登錄興櫃，蜜月行情仍十分火熱。

綠基早盤以38.2元開出後，隨即一度攀上88元，若以認購價32元計算，漲幅高達175%，蜜月行情絲毫不受大盤跌勢影響。

綠基2025年合併營收6.48億元，年增26.92%，每股盈餘2.6元。公司隸屬新漢集團旗下，長期深耕影像AI與邊緣運算技術，並鎖定企業級應用市場，與一般消費性監控產品明顯區隔

從應用布局來看，綠基採「Smart Vision」與「AI Vision」雙引擎策略，積極拓展全球市場。在美國攜手國際科技大廠，發展結合邊緣運算與雲端的影像AI平台，主攻公共安全與關鍵基礎設施；在歐洲與東南亞則與軟體開發商合作，推動智慧商港、交通運輸及軌道系統應用。

台灣市場方面，綠基已展現落。地實績。其子公司安恩嘉與長榮海運合作，在高雄第七貨櫃中心建置全台首座OCR自動化智慧商港系統，透過影像辨識與AI技術，將原本需1至2小時的碼頭交領櫃作業，大幅縮短至約10分鐘，顯著提升港口效率。

技術與產品面，綠基除傳統數位安全監控外，也將影像視訊技術延伸至熱成像、雲端攝影機等領域，並透過與軟體及解決方案夥伴合作，切入智慧碼頭、自動化門禁等垂直應用標案，強化整體解決方案能力。

展望未來，董事長林茂昌指出，影像AI正從「監控工具」轉型為「產業決策引擎」，公司將進一步深化智慧商港與工業應用，同時切入軍工市場，包括無人機影像辨識等高附加價值領域，拓展民軍兩用商機。

基礎設施 金融市場

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