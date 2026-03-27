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外資重申健策正向 Rubin 平台散熱出貨優於預期具上修機會
亞系券商觀察到健策（3653）在Rubin平台散熱出貨將優於預期，在Bull case情境預估下可達200萬套。同時ASP也往上，券商認為2026年第2季還有上修機會，重申正向。
- SEMICON China 2026：
澳系券商看展後三個結論：第一：AI與記憶體供應鏈資本支出正在加速，積極搶產能是重點。華虹正加速特殊製程 12吋產能擴張，以滿足長期邏輯需求。
第二：power semi擺脫高庫存纏累後，產能利用率吃緊帶動結構性漲價。
第三：測試市場規模（TAM）大幅成長中。
- JMTBA 2月訂單：
2月總訂單月增2%、年增26%。其中內需月增14%、年增10%；外銷月減3%、年增30%（～受農曆年影響）。不過三大市場：中國、北美、歐洲表現皆強勁與PMI數據相呼應。總的來說，券商認為產業目前仍處在上行階段。
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