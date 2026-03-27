美股收黑台積電ADR挫6% 法人：留意台股減碼賣壓

美國總統川普（Donald Trump）威脅要「徹底摧毀」伊朗，市場對美伊達成和平協議的希望動搖，美股4大指數收黑，費半重挫4.79%，台積電ADR（美國存託憑證）下跌6.22%。法人認為，台股近日波動難免，須留意反彈減碼賣壓。

川普一方面稱結束美伊衝突的談判仍在進行中，一方面又威脅要「徹底摧毀」伊朗，外界對美伊達成和平協議的希望動搖，國際油價飆漲，美股4大指數都收黑。

道瓊工業指數挫跌469.38點或1.01%，收45960.11點；標普500指數下挫114.74點或1.74%，收6477.16點；那斯達克指數大跌521.75點或2.38%，收21408.08點；費城半導體指數重摔381.87點或4.79%，收7585.87點。

台股26日開高走低，盤中指數漲逾450點，至33892點，隨後賣壓出籠，終場收在最低點33337.62點，下跌101.49點，月線33589點得而復失。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，中東戰事釋出正向訊息，美股恐慌指數已見高點，離谷底不會太遠。雖然市場擔心川普希望與伊朗談判的態度生變，或戰事有新利空，但美股再跌空間不大。不過，台股近期未如美股充分反映戰事利空，若美股下跌，台股下挫空間相對較大；若美股反彈，台股跟漲力道也會較弱。

蔡明翰指出，即便台股慢慢偏向正面，但不會太快走高，不排除開高震盪走低，近期多空交集，須留意反彈減碼賣壓，宜修正時才買。選股應以近期公布去年財報數據佳，今年前2月營收數字好的公司入手。

光聚晶電董事長凃俊光表示，集團轉型後，從文創走入半導體產業，因半導體為國家的命脈，以作為遊戲出身的董事長，參加總統賴清德主持的AI國家隊，顯示公司在科技產業鏈的布局持續深化。

中石化26日晚間公告，針對媒體刊載台北地方法院判決應沒收子公司鼎越公司新台幣121億545萬元，中石化將等取得判決書後，徵詢律師專業意見進行研析，依法採取必要法律程序，以維護公司及全體股東權益。