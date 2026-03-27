Google新演算法 記憶體業者：不會衝擊需求

Google最新「TurboQuant」壓縮演算法橫空出世，引發市場對記憶體需求下滑疑慮，惟國內記憶體業者直言，此類技術不僅不會衝擊記憶體業，反而有助擴大整體市場規模，相關疑慮多屬市場誤讀，甚至批評「部分分析師與媒體不懂技術，過度渲染」。

不具名的本土指標記憶體相關廠商高層分析，TurboQuant主要針對AI推理過程中的「鍵值快取」（KV Cache）進行壓縮，並未觸及模型訓練與權重儲存所需的高頻寬記憶體（HBM）與長期存儲需求，對整體記憶體產業結構影響有限；反觀其降低運算成本的特性，將有助AI應用加速普及，帶動更多終端裝置與邊緣運算需求。

另一名國內記憶體業大咖以汽車產業為例，若一具引擎價格高達百萬美元，市場規模勢必受限，但當成本降至數千美元等級，車輛銷量將大幅成長，進而帶動燃料等周邊需求同步放大；AI亦然，當記憶體占用下降、系統成本降低，將促使更多企業與消費端導入AI應用，進一步推升資料生成與存儲需求。

特別是在儲存型快閃記憶體（NAND Flash）領域，隨著資料處理效率提升與應用場景增加，資料生成量將呈倍數成長，最終仍需大量儲存空間承接，帶動NAND晶片需求持續擴大。