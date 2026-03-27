蘋果營運長訪鴻海大陸廠

蘋果營運長（COO）沙比・汗（Sabih Khan）近期親自到訪鴻海（2317）深圳觀瀾廠與成都廠，考察iPhone 17e與MacBook Neo兩大新產品的生產狀況。他讚揚鴻海出色的先進製造能力，顯示鴻海與蘋果關係依然緊密，穩坐第一大供應商寶座。

鴻海衝刺消費性硬體業務之際，在先進技術研發也傳出捷報，旗下鴻海研究院昨（26）日宣布，突破6G加密瓶頸，聯手陽明交大、美國RPI開發全球領先Micro LED量子亂數生成器，開創量子資安新紀元。

消息人士透露，這次沙比・汗到訪，由鴻海輪值CEO楊秋瑾接待。此前，蘋果前營運長威廉斯（Jeff Williams）也在鴻海董事長劉揚偉陪同下參觀過觀瀾廠區。劉揚偉近期因前往美國先後參加輝達GTC大會、國會山莊與矽谷論壇（Hill & Valley Forum），這次不克陪同。

業界認為，市場原先擔心記憶體價格飆漲將影響終端需求，影響代工廠業績，但蘋果力挺鴻海，鴻海今年消費智能產品部門展望相對樂觀。

針對今年消費性智能產品前景，劉揚偉之前表示，鴻海產品組合以高單價機種為主，目前觀察原來的需求沒有改變，能見度還有逐漸提高的趨勢，今年相關部門將顯著成長。他強調，鴻海智慧手機訂單量價齊揚。過去消費智能產品會受到季節波動的影響，但是隨著客戶發表新產品，波動性降低，鴻海研發與生產也能更好配合客戶需求。

另一方面，鴻海持續強化全球布局，昨日代子公司Fulian Precision Technology Component CO.,LTD公告，斥資2.87億美元（約新台幣92億元）租地委建興建廠房。外界推測，相關投資是為在越南擴充AI伺服器與網路通訊產品相關產能預作準備。